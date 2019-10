Alessandro Graziani/ Tenerezze con Serena Enardu: “Prima di andare via voglio che…”

Sguardi complici, carezze e bacini: così Alessandro Graziani si sta facendo strada nel cuore di Serena Enardu. Nella scorsa puntata di Temptation Island Vip 2, il Single e la fidanzata di Pago si sono concessi diversi momenti insieme. A quanto pare lei è rimasta addirittura destabilizzata da un’uscita in particolare fatta con Alessandro, come ha confessato durante il gioco Obbligo o Verità fatto con le amiche. Alla domanda di Anna Pettinelli, lui invece non nega di aver voglia di baciarla. Solo che non lo fa “per rispetto” e questo dà modo a Pago di credere che entrambi siano bloccati dalla relazione ancora in piedi della Enardu. La vicinanza però è significativa. “Spero di non averti attaccato qualcosa“, dice il Single quando la donna ipotizza di poter avere la febbre. E poi baci sulla guancia, lei che lo imbocca, il Tentatore che l’accarezza con la scusa che sente freddo. Il sorriso di certo non scompare dal volto di Graziani e anche se a volte è Serena a rabbuiarsi, sa come farla di nuovo sorridere: basta un forte abbraccio e tanti baci sulla spalla. “Prima di andare via voglio che mi lasci qualcosa“, dice inoltre Alessandro. Momenti che ovviamente Pago ha avuto modo di vedere al suo quarto falò, compresi anche tutti i balletti sexy o affettuosi che i due hanno voluto concedersi. Clicca qui per guardare il video di Alessandro Graziani e Serena Enardu.

Alessandro Graziani: il romantico weekend con Serena Enardu

Il bacio potrebbe essere dietro l’angolo per Alessandro Graziani, sempre più vicino a Serena Enardu. Nella puntata di Temptation Island Vip 2, il Single e la fidanzata di Pago avranno modo di vivere anche il weekend da sogno. Saranno immersi in acque cristalline, nuoteranno insieme e ci sarà anche modo di scambiarsi qualche coccola. Lei si fida di Alessandro: si può intuire dal fatto che riesca a lasciarsi andare, chiudendo gli occhi, fra le sue braccia. Clicca qui per guardare il video di Alessandro Graziani e Serena Enardu. Sarà questa clip a sconvolgere tanto il cantante oppure c’è dell’altro? Mentre Pago è sempre alle prese con le lacrime nel suo villaggio, Alessandro riesce ora dopo ora a ritagliarsi uno spazio speciale con la sua fidanzata. Intanto il promo del programma mostra un’incursione in piena notte da parte di un Single che sembra essere proprio Alessandro.

