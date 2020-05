Alessandro Graziani tronista a Uomini e Donne/ Tre signore chiedono di corteggiarlo

Pubblicità

Nuova avventura per Alessandro Graziani nello studio di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Giovanna Abate, dopo aver deciso di chiudere la conoscenza con la tronista, non gradendo alcuni suoi atteggiamenti, nella puntata odierna del dating show di canale 5, tornerà in studio per un nuovo ruolo. Maria De Filippi, prima di chiamare Alessandro in studio, spiegherà a Giovanna Abate che sembrava avere un interesse nei confronti della pallavolista, che dopo la scorsa puntata in cui i due hanno avuto un confronto prima del definitivo addio, molte signore hanno chiamato la redazione di Uomini e Donne per chiedere di poter conoscere e corteggiare Alessandro Graziani. Quest’ultimo, dunque, diventerà un collega di Giovanna Abate? L’espressione della tronista, all’annuncio della conduttrice, non sarà entusiasta.

ALESSANDRO GRAZIANI TRONISTA A UOMINI E DONNE: GIOVANNA ABATE SPIAZZATA

Amara sorpresa per Giovanna Abate nella puntata odierna di Uomini e Donne per il ritorno in studio di Alessandro Graziani. “La settimana scorsa tu hai avuto un incontro con Alessandro” – spiegherà Maria De Filippi a Giovanna – “ci sono tre signore che hanno chiesto di lui”, aggiungerà la conduttrice per poi chiamare in studio un sorridente Alessandro che arriverà con un sorriso radioso. Diversa la reazione, invece, di Giovanna la cui espressione non riuscirà a nascondere il proprio disappunto. Alessandro, dunque, accetterà la corte della tre signore che hanno scelto di corteggiarlo? Non si sa, tuttavia, se il percorso di Alessandro andrà avanti come quello dei cavalieri e delle dame o come quello di Giovanna Abate.



