Alessandro Graziani, Uomini e Donne/ Conteso tra Sara e Giovanna, ma lui è vicino a..

Alessandro Graziani continua ad essere conteso tra Sara e Giovanna e, al contempo, indeciso su quale delle due troniste di Uomini e Donne corteggiare. L’esterna con Sara è la prima che viene mostrata oggi in studio e lui ammette di esserne coinvolto. Lei d’altronde si apre e gli racconta cose importanti: “Di solito parlo tanto io ma di fronte a te preferisco sentirti parlare. – esordisce, per poi aggiungere – Non ho mai avuto una figura maschile su cui poter contare. Se dovessi associare qualcosa a mio padre mi viene in mente un rimprovero e non una carezza, un abbraccio. Quelli li ho imparati a scuola, alle superiori, lì sono arrivati i primi abbracci. Ho sempre trovato la figura maschile che cercavo negli uomini sbagliati poi.” I due poi finiscono per abbracciarsi a lungo, senza volersi staccare.

Alessandro si sbilancia per Giovanna Abate? Frase importante a Uomini e Donne

Tornati in studio, Alessandro ammette di essere in confusione: “Mi sento un po’ in un casino. Magari esco con Sara e dico ok, Sara è Sara, poi esco con Giovanna… Io non posso scegliere con chi iniziare il mio percorso dopo essere uscita una volta sola con una persona. Io voglio vederci più chiaro: voglio semplicemente capire quale potrebbe essere per me il percorso più corretto”. Giovanna Abate però replica “Ma non lo puoi ragionare. Non può essere una scelta ragionata.” D’altronde la Abate ha ricevuto in esterna da Alessandro parole importanti, in particolare: “Mi prendo le responsabilità di quello che dico: ti porterei via con me.” In studio questa frase porta in molti a credere che lui abbia una preferenza per Giovanna.

