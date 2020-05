Alessandro Graziani/ Uomini e Donne: torna come tronista? Giovanna Abate…

Pubblicità

Alessandro Graziani tornerà a Uomini e Donne nella puntata odierna del dating show di canale 5? Protagonista dell’ultima puntata settimanale sarà sicuramente Gemma Galgani che conoscerà Occhi Blu. Tuttavia, oggi, potrebbe essere anche il giorno di Alessandro Graziani che, dopo aver chiuso la conoscenza con Giovanna Abate, tornerà a sedersi al centro dello studio per conoscere tre signore che hanno chiesto alla redazione di conoscerlo. Il ritorno del pallavolista era atteso anche nelle scorse puntate di Uomini e Donne che, però, sono state dedicate all’Alchimista e al confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Alessandro Graziani, dunque, nell’appuntamento odierno, abbandonerà le vesti di corteggiatore per indossare quelli da tronista sotto lo sguardo attento di Giovanna Abate?

ALESSANDRO GRAZIANI CORTEGGIATO: GIOVANNA ABATE GELOSA

Al centro dello studio di Uomini e Donne, Alessandro Graziani conoscerà tre signore che hanno chiesto alla redazione di poterlo conoscere e corteggiare. In attesa di scoprire se il pallavolista accetterà la corte delle tre dame, sta facendo il giro del web la reazione di Giovanna Abate che ammetterà di essere infastidita dalla presenza di Alessandro di fronte a tre ipotetiche pretendenti. Maria De Filippi, comprendendo il suo stato d’animo, la esorterà a metterà da parte l’orgoglio provando a chiedere ad Alessandro di tornare a corteggiarla. Nonostante i dubbi, Giovanna accetterà il consiglio della conduttrice. Come finirà, dunque, il confronto tra la Abate e Graziani? Quest’ultimo deciderà di tornare da Giovanna o si metterà in gioco accettando la corte delle tre dame?



