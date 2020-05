Alessandro Graziani/ Uomini e Donne: torna da Giovanna e si scontra con Sammy

Pubblicità

Alessandro Graziani torna ufficialmente a Uomini e Donne per ricominciare a corteggiare Giovanna Abate. Nella scorsa puntata del dating show di canale 5, Giovanna Abate, dopo aver visto Alessandro al centro dello studio con tre donne che avevano espresso il desiderio di conoscerlo e corteggiarlo, aveva manifestato la propria gelosia chiedendo successivamente al pallavolista di tornare a corteggiarla. Dopo un confronto pacifico, Alessandro non aveva svelato la propria decisione, ma nella puntata odierna di Uomini e Donne tornerà in studio con il suo sorriso rassicurante. Sorridente e sereno, Alessandro arriverà in studio percontinuare la sua conoscenza con Giovanna Abate che si mostrerà nuovamente interessata a lui cancellando i dubbi delle scorse settimane.

ALESSANDRO GRAZIANI TORNA A UOMINI E DONNE

Il ritorno di Alessandro Graziani a Uomini e Donne non sarà preso nel migliore dei modi da Sammy Hassan che, dopo essere stato in collegamento via Skype, sarà in studio per confrontarsi di persona con Giovanna Abate. Sammy, di fronte all’arrivo di Alessandro, si lascerà andare ad un duro sfogo nei confronti anche della tronista, rea di aver dato seguito a Graziani che lo ha accusato di essere alla ricerca della popolarità. Comne reagirà, invece, Alessandro Graziani? Quest’ultimo, sempre calmo e tranquillo, riuscirà a mantenere il medisimo atteggiamento anche di fronte all’accusa di Sammy Hassan o tra i due corteggiatori ci sarà una discussione sotto gli occhi della Abate?



