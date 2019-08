ALESSANDRO GRECO A MISS ITALIA/ “Fabrizio Frizzi ha ‘lavorato’ per questo incarico”

Alessandro Greco è prontissimo per condurre la serata finale di Miss Italia 2019, il concorso di bellezza che quest’anno torna in esclusiva sulla Rai. Per la prima serata l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di puntare proprio sul conduttore di Furore, che torna in prima serata sull’azienda di Stato dopo un breve trascorso su La7. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, il conduttore ha parlato della grande emozione di condurre il concorso di bellezza, ma ha ricordato anche l’amico e collega Fabrizio Frizzi. “Negli ultimi anni non la guardavo” – ha detto Greco parlando del concorso di bellezza – “ma ho sempre avuto a che fare con Miss Italia”. Greco ha poi proseguito ricordando Fabrizio Frizzi: “è stato uno zio per Alessandra”, la figlia nata dall’amore con la ex Miss Italia Beatrice Bocci. Anzi, il conduttore di Furore non nasconde quanto sia stato importante lo zampino di Frizzi nella nascita del suo amore con Beatrice Bocci: “ha visto nascere il mio amore con Beatrice, poi ha avuto la stessa sorte lui con Carlotta. Per me questo è un disegno molto chiaro, ben preciso, di cui sono grato al Signore”.

Alessandro Greco a Miss Italia: “Per me è motivo di grande orgoglio”

Non solo, Alessandro Greco parlando del suo ritorno in Rai al timone della serata finale di Miss Italia 2019 ha detto: “Per me è motivo di grande orgoglio. E sono convinto che Fabrizio abbia lavorato per questo incarico che è arrivato a me. E che ne sia molto contento”. Del resto il concorso di bellezza ha giocato un ruolo importante nella sua vita sentimentale, considerando che la moglie, Beatrice Bocci, proviene proprio da Miss Italia dove ha partecipato nel 1994 classificandosi al secondo posto. Alcuni anni dopo i due si sono ritrovati ed innamorati: “Io mi sono preso la mia miss Italia, la più bella di sempre, con lei ora ci siamo divertiti a vedere il disegno del destino, che ci porta indietro a rivivere la nostra esperienza proprio in questi 80 anni del concorso”. Nessuna gelosia da parte della moglie verso le aspiranti Miss come ha precisato il conduttore: “Assolutamente no, sa benissimo che la mia persona, il mio cuore sono per lei, la miss delle miss”.

Alessandro Greco dopo Miss Italia: “Sarei felicissimo di riproporre ‘Zero e lode”

Dopo il ritorno in Rai con il concorso di Miss Italia, Alessandro Greco non nasconde che sarebbe ben contento di riproporre in video il gioco “Zero e Lode”, programma chiuso all’improvviso dall’azienda di Viale Mazzini. “Sarei felicissimo di riproporre ‘Zero e lode’, sono rimasto deluso quando è stato ritirato, è un programma che ha avuto un successo sorprendente e che è rimasto strozzato: rifarlo sarebbe una soddisfazione condivisa con il pubblico” ha dichiarato il conduttore. Chissà se la Rai non possa considerare, in caso di successo della finale di Miss Italia, di riproporre il programma nei palinsesti 2019-2020!



© RIPRODUZIONE RISERVATA