Alessandro Greco condurrà finale Miss Italia 2019 su Rai 1/ “Sento responsabilità”

Sarà Alessandro Greco a condurre la finale di Miss Italia 2019, il concorso di bellezza giunto alla sua ottantesima edizione che torna in diretta su Rai 1 in prima serata dopo tre anni di “esilio” su La7. La scelta di viale Mazzini è ricaduta sull’ex presentatore di “Furore” che, reduce dal successo di “Zero e lode”, non ha nascosto la propria soddisfazione:”Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati”. In questa edizione, ha assicurato Grego, “verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell’Italia stessa: un’occasione non solo di celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani. Dobbiamo ritrovare il senso sano e piacevole delle cose belle che l’Italia rappresenta. Anche questo è servizio pubblico e io ce la metterò tutta per realizzare una serata divertente e piena di sorrisi. Condurrò con entusiasmo e leggerezza, caratteristiche che ho nella vita e che porterò sul palco”.

Alessandro Greco condurrà finale Miss Italia 2019 su Rai 1

Alessandro Greco, dopo l’annuncio in cui viale Mazzini ha ufficializzato che sarà lui il conduttore della finale di Miss Italia 2019, come riportato da “La Repubblica”, ha aggiunto:”Sento la responsabilità di questo incarico che è anche una grande attestazione di stima professionale da parte dell’Ad della Rai Salini e del direttore di Rai1 De Santis”. Ma ciò che ha maggiormente sorpreso Greco è stata forse la “ondata di affetto, gioia e soddisfazione da amici e persone a me vicine, una volta saputo che avrei condotto Miss Italia. Questa cosa mi emoziona, perché quello che fa la differenza sono i valori, il bene che riesci a seminare: il fatto che ci sia stima prima per la persona e poi per il personaggio pubblico è per me una grande conquista”. Si può dire che Miss Italia fosse nel destino di Alessandro Greco: sentimentalmente è infatti legato a Beatrice Bocci, seconda classificata nel 1994. Il conduttore a tal proposito ha commentato:”Io mi sono preso la mia miss Italia, la più bella di sempre”, dice, “con lei ora ci siamo divertiti a vedere il disegno del destino, che ci porta indietro a rivivere la nostra esperienza proprio in questi 80 anni del concorso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA