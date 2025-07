Alessandro Greco vive in castità con la moglie: “La scelta più forte”. Poi ricorda l’ira di Jovanotti: “Non la prese bene…”.

Alessandro Greco è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove ha rivelato alcune parti della sua vita, soprattutto i segreti del rapporto di coppia con la moglie Beatrice. Il conduttore di Uno Mattina Estate, che in questo periodo è impegnato ogni giorno in Rai per riportare le notizie di cronaca e non solo, ha spiegato che lui e la donna sono casti per scelta da ben quattro anni. Sembra che i motivi dietro alla decisione siano dovuti alla religione.

Elisabetta Gregoraci, ritrovata armonia con l'ex marito Flavio Briatore/ Insieme in vacanza con Nathan Falco!

Sposati dal 2008, Alessandro Greco e Beatrice Bocci sono inseparabili ormai da tanto tempo. Lei, ex personaggio televisivo e modella di spicco sono casti: “Quando ci siamo innamorati certi valori non erano stati ancora riscoperti e noi siamo stati descritti come due integralisti, scontati, noiosi…“, spiega il giornalista, dicendo che all’epoca erano semplicemente due giovani con il sogno di formare una famiglia.

Jovanotti, la verità dopo l'incidente: "Dopo due anni provo ancora dolore"/ Cos'è successo dopo il trauma

Alessandro Greco sul rapporto con la moglie Beatrice Bocci: “Mi davano del rimbambito“

Alessandro Greco racconta al Corriere della Sera che qualche anno fa veniva preso in giro, alcuni gli davano del “rimbambito” per il semplice fatto di essersi innamorato. Non solo, spiega che inizialmente molti avevano inventato delle storie assurde nei suoi confronti, come il fatto che fosse troppo geloso e tanto altro solo per screditarli come coppia. Nel 2014 Alessandro Greco e Beatrice Bocci si sono sposati in chiesa e oggi, al Corriere torna a parlare di un argomento che lo ha spesso portato a finire al centro del gossip, ovvero la sua castità. Da quattro anni i due non hanno rapporti intimi: “È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in Chiesa“.

Sophie Codegoni e Basciano si scontrano in tribunale per la figlia Celine/ "Pesante multa per l'influencer"

Il conduttore di Uno Mattina continua poi svelando anche un aneddoto particolare su Jovanotti. Nel 1994 Alessandro Greco si era ritrovato in un programma radio di Lino Banfi come imitatore, e all’epoca aveva interpretato anche Jovanotti, che si offese per la scena comica: “Aveva un disco in uscita… Quindi, legittimamente, si arrabbiò“.