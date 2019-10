Alessandro Greco/ “Dio? La fede mi ha aiutato nei momenti più duri” (Vita in Diretta)

Alessandro Greco comincia il suo racconto a “La Vita in Diretta” ringraziando Carlo Conti per la chance che gli ha dato con “Tale e quale show”. Per il conduttore è stata «una delle esperienze e gratificanti della mia carriera». Ma Alberto Matano si concentra sul presente e gli chiede di Miss Italia: «È stata una chiamata molto importante. Penso di aver fatto la mia umile carriera, ma la chiamata della Rai per Miss Italia mi ha sorpreso. E non voglio sorprendermi, perché so da dove vengo». A Miss Italia tra l’altro ha fatto una bella dichiarazione d’amore alla moglie Beatrice Bocci, da cui ha avuto un figlio: Lorenzo. Quest’ultimo è stato ripreso per qualche attimo a Miss Italia e i social sono impazziti. «Mio figlio studia, ma ha tirato su anche una rock band. Ha avuto gratis un riscontro incredibile. Ovviamente è contento per sé e la sua band». A sorpresa riceve il videomessaggio dei suoi figli. Oltre a Lorenzo, nella sua vita c’è Alessandra, figlia di sua moglie.

ALESSANDRO GRECO, A LA VITA IN DIRETTA LA SORPRESA DEI FIGLI

«Volevamo dirti alcune cose che nella vita di tutti i giorni non capita di dirsi quotidianamente», esordisce Lorenzo Greco. «Volevo ringraziarti per la persona che sei, per tutto quello che tu e mamma ci avete insegnato». Poi ha preso la parola la figlia Alessandra: «Io invece ti ringrazio di essere entrato nella mia vita quando avevi 5 anni e di non esserne più uscito. Sei stato per me l’esempio di padre che volevo». E poi rivelano di avergli rubato due bottiglie di vino dalla sua collezione. «Loro sono la gioia della mia vita, il completamento della mia esistenza», dice Alessandro Greco. Quando è entrato nella vita di Alessandra, la figlia di sua moglie, lui aveva 26 anni. «Essere subito una famiglia è stato affascinante, anche nelle difficoltà. Se è vero che esiste l’istinto materno, esiste anche quello paterno e io l’ho scoperto con Alessandra». E nel parlarne si commuove: «I figli sono un dono di Dio. Sono nostri, ma non ci appartengono».

ALESSANDRO GRECO “DIO? MI HA AIUTATO NEI MOMENTI DURI”

Alessandro Greco parla anche dei suoi esordi a La Vita in Diretta. Vinse la sezione “volti nuovi” al Festival di Castrocaro. «Ma mi sentì a disagio. Non ero contento di come stavo e quindi feci una dieta. Persi 32 chili». La sua carriera, dopo il successo ad esempio con Furore, ha avuto uno stop. Ma Alessandro Greco ha saputo affrontare anche i momenti più difficili, soprattutto grazie alla fede, oltre che al sostegno della sua famiglia. «Ci sono delle fasi, ma bisogna andare a recuperare i valori, avere punti di riferimento. La spiritualità e la fede in Dio mi hanno permesso di non sentirmi come una pecora che si è persa completamente. Sai sempre che ci sarà un buon pastore che verrà a cercarti, soprattutto quando rimani da solo».



