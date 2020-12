Alessandro Greco, ex fidanzato Jasmine Carrisi?/ La foto insieme e poi… il silenzio

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco ancora fidanzati?

I fan di Jasmine Carrisi sono in crisi perché continuano a chiedersi se lei sia fidanzata oppure no ma al momento sembra che non ci sia una risposta ufficiale o, almeno, una che possiamo dare con precisione matematica. La bella figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è apparsa accanto al suo Alessandro Greco in una foto ormai posta lockdown la scorsa primavera e poi il silenzio. Il bel coetaneo pugliese ha conosciuto anche i genitori della Carrisi ma poi è calato il silenzio sulla loro storia. Forse la vita di Jasmine è troppo cambiata per tenere ancora saldo un rapporto nato nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni? La foto che la ritrae con Alessandro Greco non è stata cancellata, e questo fa ben sperare, ma la prova da novanta saranno le prossime feste, solo con il ritorno a casa di Jasmine capiremo come va la sua vita amorosa e non solo.

Jasmine torna a casa per Natale, troverà il suo Alessandro oppure no?

Jasmine Carrisi tornerà in Puglia dopo il successo ottenuto su Rai1 e a quel punto ritroverà i sui affetti e, quindi, lo stesso Alessandro Greco, se la loro relazione continua ad andare avanti. La giovane cantante e figlia d’arte potrebbe passare le prossime vacanze con la famiglia e anche con Alessandro Greco che potrebbe tornare nuovamente nella tenuta dei Carrisi per riuscire a passare del tempo con la sua amata, ma se così non fosse? E’ vero anche che i due si sono diplomati la scorsa estate e che adesso potrebbe studiare lontano e, magari, non avere molto tempo per stare insieme quotidianamente come un tempo, quale sarà la verità?



