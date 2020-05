Alessandro Greco, fidanzato di Jasmine Carrisi/ Baci e cuoricini sui social dopo…

Pubblicità

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi. I dubbi e le mille domande che tutti si fanno dall’inizio di quest’anno, hanno trovato conferma qualche giorno fa quando, finalmente, i due si sono ritrovati. Le polemiche non sono mancate, visto che i due non sono parenti e quindi famoso congiunti, e avrebbero dovuto aspettare oggi per rivedersi, ma le foto sui social campeggiano già da qualche giorno, che siano di repertorio? Qualcuno ha difeso così la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, mentre altri, nel dubbio, hanno comunque preferito dargli contro, ma dove sta la verità? Difficile scoprirla visto che lei non ha voluto rispondere ai cosiddetti haters ed ha voluto postare anche nelle storie la sua foto con il bell’Alessandro Greco che ha ricambiato postando una foto insieme a lei con un bel cuoricino giallo tra i loro due visi.

Pubblicità

JASMINE CARRISI E ALESSANDRO GRECO INSIEME TRA GLI ULIVI…

Solo la felicità di ritrovarsi o di essersi ritrovati? I fan gongolano perché i più attenti sapevano già di Alessandro Greco da un po’ visto che nelle storie di Jasmine Carrisi era apparso già all’inizio dell’anno e, in particolare, in alcune storie di febbraio. Quello che sappiamo di lui è davvero poco. A parte l’aspetto fisico visibile sia nelle foto di Jasmine che quelle che lui stesso ha pubblicato sul suo profilo social, sembra che Alessandro Greco sia un giovane pugliese e amico di Jasmine visto che da tempo lei commenta le sue foto su Instagram. Proprio dagli stessi scatti si evince che Alessandro Greco ama i viaggi e che spesso è in giro con amici o in solitaria, i due andranno finalmente alla scoperta del mondo dopo questo lungo periodo di lockdown?



© RIPRODUZIONE RISERVATA