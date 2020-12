Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ C’è aria di crisi tra i due?

Jasmine Carrisi è fidanzata? A quanto pare sembra proprio di sì e il fortunato è il bel giovane pugliese Alessandro Greco. I due stanno insieme ormai da un anno, o forse più, ma sono apparsi sui social ufficialmente solo prima e dopo il lockdown di marzo scorso, per la gioia dei fan che li ama insieme e anche per quella di papà Al Bano Carrisi e mamma Loredana Lecciso che hanno avuto modo di conoscerlo di apprezzarlo e dare il loro consenso. Ma come stanno adesso le cose? Jasmine Carrisi ha preso parte a The Voice Senior e forse il fatto che la sua vita non è proprio in Puglia per via degli studi che lo porteranno a Milano, se le cose andranno come previsto, o forse ancora molto più lontano se riuscirà a sfondare nella musica, questo cambierà la sua vita privata?

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi in crisi?

Della vita privata di Jasmine Carrisi si hanno pochissime informazioni tuttavia sembra che la storia con Alessandro Greco, andata avanti per quasi due anni con presentazioni ufficiali, sia finita. Fino a un po’ di tempo fa era zeppo di scatti che la mostravano insieme al giovane e quando non c’erano sul profilo social, c’erano scatti anche nelle storie su Intagram ma da qualche tempo a questa parte sono scomparse nel nulla dalla suo canale personale le immagini di coppia. Solo voglia di privacy adesso che è arrivata in tv o c’è davvero qualcosa sotto, una crisi annunciata dalle modifiche nella sua vita per la figlia di Al Bano Carrisi? Al momento non lo sappiamo ancora e forse toccherà attendere prima di una conferma ufficiale sulla coppia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA