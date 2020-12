Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ “Conquistata dal suo sorriso…”

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovanissima cantante, impegnata nelle vesti di giurata nella prima edizione di The Voice Senior di Antonella Clerici, è felicemente fidanzata con questo misterioso ragazzo di cui si conosce davvero poco. La loro storia è stata resa nota proprio da Jasmine che su Instagram ha pubblicato una serie di foto in compagnia di questo giovanissimo ragazzo intenti a trascorrere qualche giornata di relax presso la tenuta di Cellino San Marco del padre. Nessuna relazione quindi con il figlio di Biagio Antonacci come alcuni fan credevano; la bella Jasmine è felicemente fidanzata con Alessandro dallo scorso febbraio, mese in cui ha pubblicato la prima foto insieme. La conferma di questo amore è arrivata proprio dalla voce della primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso che, intervistata da Intimità, ha rivelato di essere fidanzata con Alessandro da febbraio e di essere stata colpita sin da subito dal suo sorriso.

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi: innamorati da 1 anno

Su Instagram sono diverse le foto pubblicate insieme dalla coppia formata da Jasmine Carrisi e Alessandro Greco tra cui spunta anche un “ti amo” come didascalia a conferma che i due giovanissimi sono davvero innamorati l’uno dell’altro. Una storia d’amore vissuta lontano dalle telecamere e dai riflettori che in queste settimane hanno visto Jasmine Carrisi indiscussa protagonista per via del suo debutto in televisione come giurata della prima edizione di The Voice Senior. Su Alessandro si conosce davvero poco: quello che possiamo dirvi è che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo è un grande amante di viaggi e sui social posta tantissime foto in compagnia del suo amatissimo cane e degli amici. Un ragazzo semplice, che ha conquistato il cuore della bellissima Jasmine!



© RIPRODUZIONE RISERVATA