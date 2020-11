Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Due anni insieme, e il futuro?

Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi? Il bello e misterioso Alessandro Greco. Chi segue sui social la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sa bene che la biondina oltre a studiare, quest’anno si è diplomata, e ad occuparsi della sua musica, ha il tempo di occuparsi e riempire la sua vita privata con un amore bello, puro e duraturo con il giovane pugliese che spesso appare con lei sui social tra foto e storie di baci e coccole. I due sono fidanzati ormai da oltre un anno e proprio dopo il primo lockdown è stata lei a postare una foto al suo fianco felice di poterlo finalmente riabbracciare dopo tutto il tempo passato lontani. Come se non bastasse, lo scatto è servito per spazzare via i rumors che nel corso dei mesi hanno avvicinato la bella Jasmine a vari artisti italiani e non solo.

Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi, chi è?

Ma chi è Alessandro Greco? Di lui sappiamo davvero poco e, in particolare, possiamo dire che ama i viaggi e ama essere in forma, ma, soprattutto, è un coetaneo di Jasmine Carrisi. Secondo i rumors sulla loro storia sembra che si siano conosciuti tra i banchi di scuola, la stessa che la figlia di Al Bano ha concluso e che adesso potrebbe portarla a trasferirsi a Milano per continuare a seguire la sua strada. In un’intervista a Intimità, la figlia di Al Bano ha confermato che sta con lui ormai da oltre un anno e che a conquistarla sono stati il suo sorriso, la sua simpatia e la solarità che lo contraddistingue, le stesse qualità che hanno colpito anche i suoi genitori che hanno avuto modo di conoscerlo. Al momento non è dato sapere se i due continueranno insieme gli studi al Nord magari iniziando una convivenza oppure le loro strade si divideranno. Quello che è certo è che per il momento Jasmine Carrisi vivrà al massimo questa sua nuova esperienza a The Voice Senior con buona pace di Alessandro Greco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA