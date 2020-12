Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Si sono lasciati oppure no?

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: stanno ancora insieme oppure no? La partecipazione come giudice di Jasmine alla prima edizione di The Voice Senior ha portato il mondo del gossip ad interessarsi della vita privata della figlia d’arte che sui social ha pubblicato diverse foto in compagnia del giovane fidanzato Alessandro. Un amore nato lo scorso Febbraio, mese in cui la figlia d’arte è uscita allo scoperto condividendo sui social la prima foto con il suo Alessandro smentendo definitivamente le voci di un presunto flirt con il figlio di Biagio Antonacci. Sul giovane Alessandro si conosce davvero poco, ma stando alle poche indiscrezioni trapelate i due si sarebbero conosciuti tra i banchi di scuola. Tra le sue passioni ci sono: lo sport e i viaggi, ma in realtà stando a quanto raccontato da Jasmine dalla pagine di Intimità sono stati il sorriso, la simpatia e la solarità di Alessandro a conquistarla.

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi si sono lasciati?

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi si sono lasciati? A circa un anno dalle prime foto pubblicate e condivise sui social, qualcosa è cambiato tra i due visto che la figlia di Albano ha rimosso tutte le foto dal suo profilo social. Come mai? Cosa ha spinto Jasmine a rimuovere tutti gli scatti pubblicati con il fidanzato Alessandro? Questo gesto ha naturalmente spinto i fan e i più curiosi a pensare che tra i due possa essere finito l’amore. Sarà davvero così? Oppure la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha pensato di rimuovere le foto con Alessandro per preservare la propria storia e la vita privata? Non è dato saperlo, almeno al momento, ma sicuramente qualcosa avrà spinto la giovane di casa Carrisi a fare una cosa di questo tipo.



