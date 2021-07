Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Un amore “made in Puglia”

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi, la primogenita figlia nata dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. La figlia d’arte si è fatta conoscere negli ultimi anni prima per il suo debutto nel mondo della musica con il singolo “Ego” e poi per la partecipazione come coach alla prima edizione di “The Voice Senior” proprio accanto al padre. Un’esperienza importantissima che però non è stata riconfermata dalla produzione del programma visto che Al Bano e figlia sono stati rimpiazzati da Orietta Berti. Nonostante ciò la popolarità di Jasmine Carrisi è cresciuta tantissimo accendendo anche i riflettori sulla sua vita privata. La bella cantante è felicemente fidanzata con Alessandro Greco, un giovanissimo ragazzo conosciuto sui banchi di scuola. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele: dal 2020, infatti, fanno coppia fissa e nemmeno il lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus ha minato il loro amore. Anzi la coppia ha deciso di trascorrerlo nella bellissima nella tenuta di Albano a Cellino San Marco dove ci sono state le presentazioni ufficiali.

Alessandro Greco: il fidanzato di Jasmine Carrisi è piaciuto a papà Al Bano

Stando a quanto trapelato il giovane Alessandro Greco è piaciuto tantissimo sia a papà Al Bano che alla mamma Loredana Lecciso. Un’accoglienza a braccia parte per il ragazzo pugliese che ha trovato molti punti in comune con il cantante di Cellino San Marco. Sul conto di Alessandro però si conoscono pochissime cose. Di certo possiamo dirvi che, proprio come Jasmine, è nato in Puglia e i due si sono incontrati sui banchi di scuola. Alessandro ha una grandissima passione per i viaggi e lo sport ed è riuscito a fare breccia nel cuore della bellissima Jasmine grazie al suo carattere spigliato, propositivo e solare. La figlia di Al Bano, infatti, è rimasta colpita proprio dal carattere di Alessandro con cui oramai fa coppia fissa da più di un anno!

