Alessandro Greco/ “Soffrivo per il mio corpo. Bulli? Mi difendevo…” (Storie Italiane)

L’adolescenza di Alessandro Greco non è stata semplicissima per via del suo cattivo rapporto con il corpo. “Ne ho sofferto”, ha spesso detto in diverse interviste. Un sentimento che però il buon conduttore reduce dalla finale di Miss Italia ha voluto ribadire anche oggi nel corso della trasmissione Storie Italiane, su Raiuno. “Sono stato sempre più alto e più grosso della norma, nella mia adolescenza ci sono stati episodi in cui sono stato preso di mira fisicamente”, ha raccontato. “Il mio aspetto esteriore mi evitava di subire episodi di bullismo, ma ho avuto un rapporto poco sereno con il mio corpo, facevo il bagno al mare con la maglietta per vergogna”, ha rivelato ancora. La sua prima partecipazione in tv è avvenuta nel 1989 su Raiuno e pensando a quella esperienza, Alessandro ha commentato oggi, al cospetto di Eleonora Daniele: “Sentì l’apice del disagio, tornai a casa e chiesi ai miei genitori di fare una dieta. In 5-6 mesi persi 32 chili, era l’anno della mia maturità”, ha ricordato.

ALESSANDRO GRECO E I BULLI

Nel caso di Alessandro Greco, rispetto agli altri ospiti della giornata (da Leopoldo Mastelloni a Samuel Peron) che hanno raccontato le loro esperienze alle prese con i bulli, lui non ha avuto grosse ripercussioni ma era piuttosto più un suo disagio interiore. “I bulli mi dicevano poco sennò rischiavano, ero in condizione fisica da potermi difendere”, ha spiegato. Quindi ha sferrato una critica legata alla società odierna: “Oggi in tanti ti incontrano e invece di chiederti come stai, ti squadrano e guardano se sei più o meno sgonfio, ma guardiamoci negli occhi, abbracciamoci e chiediamoci come stiamo!”. L’accento si è poi spostato sul suo splendido rapporto con la moglie Beatrice Bocci alla quale ha riservato una splendida dedica d’amore proprio durante Miss Italia. Decisamente commosso è apparso dopo un filmato accompagnato come sottofondo musicale dal brano di Pino Daniele, Che male c’è: “quando ci siamo fidanzati le feci subito ascoltare Pino Daniele e da lì…”. Infine, un accenno al figlio Lorenzo: “A casa non abbiamo microfoni, sale prove, a un certo punto mio figlio ha chiesto di poter cantare con degli amici”, ha rivelato.

