Alessandro Guida/ Una lettera per il preside ma.. (Il Collegio 5)

Alessandro Guida ne Il Collegio 5 pronto a combinare qualcosa di male o sbagliato?

Alessandro Guida si prepara a piangere e balbettare nella nuova puntata de Il Collegio 5. Il promo lo mostra al cospetto del preside con una lettera in mano in cui continua a scusarsi di qualcosa che avrà combinato, ma cosa? La puntata di questa sera metterà alle strette i ragazzi tanto che il preside sarà chiamato a convocare alcuni genitori, toccherà anche a lui venire punito per qualche motivo? Gli indizi non rivelano altro, sappiamo solo che il giovane, con il suo immancabile ciuffo, si presenteranno in piedi in direzione mentre il preside sarà impassibile davanti all’emozione e alla commozione del suo studente. Alessandro Guida ha saputo conquistare il pubblico a casa che in queste settimane lo ha seguito con piacere soprattutto perché solitamente mentre gli altri scappano e lasciano le lezioni, combinando guai, lui preferisce sempre rimanere e tenersi fuori da alcune dinamiche. Anche i migliori, però, alla fine finiscono nei guai e questa volta potrebbe toccare proprio a lui.

Chi è Alessandro Guida?

I fan sperano di no mentre per tutti coloro che non conoscono ancora Alessandro Guida, abbiamo messo insieme alcune informazioni su di lui. Il giovane 15enne è uno studente che arriva dalla provincia di Roma e, in particolare, da Civitavecchia, e si è subito presentato come un amante del mare e della musica tanto da farsi chiamare “il rocker surfista”. I suoi genitori nel video di presentazione lo avevano già etichettato come un ragazzo cocciuto e ribelle che vuole ottenere sempre quello che vuole e che è per natura molto imprevedibile. Sarà questo ad averlo cambiato tanto da finire dal preside? I suoi genitori erano convinti anche che uscire dal suo mondo per andare al Collegio lo avrebbe aiutato, speriamo solo che questo suo cambiamento sia in meglio e non in peggio come gli indizi sulla prossima puntata lasciano temere. Alessandro è proiettato verso il suo futuro e una volta finito con la scuola, vuole andare a vivere a Los Angeles terra di cantanti e di surfisti. Ci riuscirà davvero?



