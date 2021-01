Alessandro ha tradito Florinda: “Perdonami”/ “Mi hai distrutta!” (C’è posta per te)

Quella di Alessandro e Florinda a C’è posta per te 2021 è la storia di una convivenza interrotta a causa di un tradimento. “Florinda mi ha mandato via di casa 10 giorni fa dopo 12 anni di convivenza, questo perché l’ho tradita.” ha raccontato l’uomo a Maria De Filippi. Alessandro, messo alle strette, ha allora confessato il tradimento. La compagna è andata via di casa per poi tornare qualche giorno dopo, predisposta a perdonarlo. Quando però ha controllato il suo cellulare per avere una prova di fiducia, lei inizia ad insultarlo e lo invita ad andare via da casa, convinta che la relazione sia durata molto più di quanto lui le ha detto. Oggi, per farsi perdonare di questo errore commesso, Alessandro ha deciso di chiedere l’aiuto di Maria De Filippi e C’è posta per te.

Alessandro distrutto “Mi manchi”, Florinda “Mi hai fatto male”

Alessandro la rivede dall’altra parte della posta e le esprime tutti i suoi sentimenti tra le lacrime. “Se sono arrivato fino a qui è per chiederti perdono per l’errore più grande che ho fatto. È vero, ti ho tradita e ho tradito la tua fiducia, soprattutto ti ho data per scontata. Sono stato un vigliacco a non dirti subito tutta la verità. – e ancora continua – Mi manca tutto di te, vorrei tornare a casa insieme a te…” Florinda però non riesce a dimenticare: “Mi ha distrutta, mi ha fatto davvero del male e non ho mai provato un dolore così grande.” dice la donna alla De Filippi.



