ALESSANDRO HABER/ Piange per la figlia Celeste: “La mia vita” (Vieni da me)

Ospite di Vieni da me, Alessandro Haber ha poi parlato della sua famiglia, a partire dalla moglie Antonella Bavaro: «Donna meravigliosa, bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua (ride, ndr). Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate». Presente in studio, Alessandra ha raccontato come si sono conosciuti: «Non l’avevo visto a teatro, avevo appena iniziato teatro ed è stato emozionante. Sono andata in camerino insieme a mia mamma per fargli i complimenti, lui mi ha invitato a cena e mia mamma non è venuta con me. Ci ha provato con me anche se con eleganza. Era la prima volta che incontravo una persona famosa, ero molto emozionata. Dopo mesi poi ci siamo rivisti…». Poi la commozione parlando della figlia Celeste: «Non finirò mai di ringraziarla, mi ha regalato mia figlia Celeste che è la cosa più bella del mondo. Menomale che esiste, sarei un uomo solo: mi ha cambiato la prospettiva della vita. Mi rivolta come un calzino, non riesco a dirle di no. Una cosa inaspettata, che non pensavo: è nata lei, è una cosa incredibile». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ALESSANDRO HABER E LA SFURIATA CON CARLO VERDONE

Alessandro Haber a 360° ai microfoni di Vieni da me: l’attore si è raccontato tra carriera e vita privata nel salotto di Caterina Balivo. Il volto de La sconosciuta è uno dei grandi protagonisti dello show Maledetti amici miei, in onda su Rai 2: «Mi usano come, come vittima sacrificale: a me l’idea di far piacere alle persone, mi piace. Se loro stanno bene, io sono ben contento». «E’ un grande, è un grande», afferma Haber a proposito di Carlo Verdone, che ha “attaccato” nel corso del programma: «Io ho sempre alternato teatro e cinema, si è difeso. Ho fatto 140 film… Il giorno ci siamo incontrati e gli ho detto “ti voglio bene”. Al di là di questo, non mi posso lamentare: ho preso la palla al balzo e gliel’ho detto un po’ giocando. Lui non lo sapeva, Giovanni Veronesi lo sapeva».

ALESSANDRO HABER A VIENI DA ME

Alessandro Haber ha poi parlato della sua carriera: «Io fra teatro e cinema, farei teatro: ho sempre fatto il protagonista e ho fatto delle cose meravigliose, non mi posso lamentare». Una battuta sul bacio con Monica Bellucci a Maledetti amici miei: «Mi ha messo un po’ di lingua eh, scherzo (ride, ndr)». Poi sulla sua infanzia: «Io da piccolo erano incontenibile, mi hanno espulso da tutte le scuole del Veneto, sia private che pubbliche: ho fatto le medie per sei anni. Io ho sempre voluto fare l’attore… Alla fine il talento mi ha premiato, la deduzione e la passione. Il mio lavoro è la mia droga, è la mia vita».



