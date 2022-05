Alessandro Haber e Mario De Felice, ex amori di Giuliana De Sio/ “Alessandro quasi un parente”

Nel corso della sua vita l’attrice Giulia De Sio ha avuto diverse relazioni, uno dei grandi amori della donna è stato il regista romano Elio Petri, scomparso prematuramente per via di un tumore. La donna ha avuto anche una relazione con l’attore Alessandro Haber e intervistata a Oggi è un altro giorno, la donna ha raccontato come è nata la loro storia d’amore.

“Lui mi ha colpito artisticamente, umanamente mi infastidiva! Mi sono resa conto che era un attore particolare, diverso” ha racconto la donna a Serena Bortone. La storia tra i due attori non ha avuto un lieto fine anche se tra i due non scorre cattivo sangue, la donna infatti ha ammesso: “Tutti gli uomini con cui ho avuto una storia d’amore sono rimasti miei amici. Ci vogliamo bene, rimane l’affetto. Alessandro per me oggi è quasi un parente”. Giuliana De Sio e Alessandro Haber nel corso della relazione hanno vissuto anche un momento molto difficile: la perdita di un figlio, un momento molto difficile per la donna che nel corso della sua vita ha avuto numerosi aborti spontanei.

Giuliana De Sio e la storia naufragata con Mario De Felice

Un’altra delle relazioni di Giuliana De Sio è stata quella con Mario De Felice, ex corteggiatore di Uomini e Donne, con cui la donna ha avuto una relazione finita malissimo. La donna ha ammesso come l’uomo si sia comportato male nei suoi confronti: “Si è comportato molto male con me. Preferisco non entrare nei particolari” ha dichiarato la donna a seguito della rottura, svelando: “La nostra era una storia sbagliata e sono felice che sia finita”.

Anche l’uomo dopo la rottura con l’attrice aveva definito la sua ex fidanzata sulle pagine di DiPiù definendola “Possessiva” e usando delle parole molto forti nei confronti della donna: “La tua gelosia e il tuo essere una donna possessiva hanno fatto sì che smettessimo di andare d’accordo. Se mi sono allontanato la colpa è stata tua e del tuo carattere”.

