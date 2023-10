Alessandro Haber: “Giuliana De Sio? Persi la testa per lei ma la tradii”/ “Ho avuto dei problemi di salute…”

Alessandro Haber a La Volta Buona: “Sono stato male, ora sono su una stampella”

Alessandro Haber è stato ospite di Caterina Balivo nella puntata di La Volta Buona del 17 ottobre. La conduttrice ha accolto il suo ospite con qualche domanda sulla salute, visto che l’attore ha avuto di recente dei problemi di salute: “Sto meglio, sto su una stampella, ho buttato via la carrozzina e il deambulatore. – ha chiarito Haber – Mi sono fatto un c*lo così! Adesso sono riuscito con la volontà e la passione a rimettermi in gioco. Il mio lavoro mi ha salvato, come ha sempre fatto d’altronde.”

Proprio in virtù di questo suo grande amore Haber è infatti tornato a lavoro: è infatti a teatro con il suo spettacolo ‘La coscienza di Zeno’, come ricorda lui stesso su Rai Uno.

Haber parla poi del rapporto con Pupi Avati, di come la sua ‘volta buona’ sia arrivata proprio grazie al celebre regista; poi si parla di amore. Haber conferma di aver avuto una storia d’amore importante e travolgente con l’attrice Giuliana De Sio: “È stato un colpo di fulmine, ho perso la testa subito!” ha ammesso. Ha però spiegato come il rapporto si sia poi deteriorato: “Le sono stato fedele per un anno, lei poi mi confessò di avermi tradito, di aver dato un bacio ad un altro, cosa per me sacra. Da allora iniziai a vendicarmi facendo di tutto di più. Qualche tempo dopo lei per la prima volta mi chiese se l’avessi tradita e lì cacciai fuori tutto e finì definitivamente.”

