Alessandro Haber/ Le polemiche di Bellinzona: come replicherà? (S’è fatta notte)

Anche Alessandro Haber sarà ospite di S’è Fatta Notte. Il celebre attore bolognese, invitato nel programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Rai1, parlerà della sua carriera cinematografica, dei suoi sogni e delle polemiche che lo hanno coinvolto di recente. Nello specifico ad Alessandro Haber sono state attribuite frasi sessiste nei confronti delle donne. Il tutto sarebbe avvenuto durante il festival di cinema Castellinaria di Bellinzona, anche se il classe 1947 ritiene di essere vittima di un complotto giornalistico: “Sono stato messo in mezzo da un giornalista, ma non sta né in cielo né in terra. Io non ho fatto niente. Sono una persona pulita, leale, generosa. È come se ti arrivasse un vaso in testa mentre passeggi per strada. Dalla descrizione di quel giornale sembra che sul palco ci fosse un bruto. Se qualcuno si è offeso chiedo scusa. Le donne sono il motore della vita, figuriamoci. Se uno si cerca un’avventura non si espone così, se fai il buffone e giochi in questo modo hai perso mille punti. Le sappiamo le tattiche per la conquista, tutta roba da appartati. È stata solo una battuta fondata sull’equivoco. Con tutte le robe invereconde che senti in televisione scandalizzarsi per questo è assurdo”.

Alessandro Haber, la polemica mediatica dopo Bellinzona

Recentemente interpellato sulla vicenda da FQMagazine Alessandro Haber ha provato a smorzare le polemiche circa il suo intervento al Festival di Bellinzona. Possibile che a S’è Fatta Notte si torni sull’argomento, visto che la vicenda non si è placata nemmeno nei giorni successivi al suo intervento. Molti giornali e diversi siti lo hanno attaccato, addirittura sul portale del quotidiano la Regione Alessandro Haber è stato definito “Un vecchio allupato a Castellinaria”, per aver – a detta del giornale – fatto battute sessiste e inappropriate nei confronti della presentatrice. Nella sua apparizione in tv Alessandro Haber farà chiarezza, ancora una volta, sulla vicenda ma nel confronto con Maurizio Costanzo si ripercorrerà anche tutta la sua carriera, con uno sguardo tra passato, presente e futuro imminente.

Alessandro Haber, la storia dell’attore bolognese

Alessandro Haber è nato a Bologna il 19 gennaio del 1947; suo padre era romeno di origine ebraica, la mamma italiana e cattolica non praticante. Dopo aver passato la sua infanzia in Israele, l’attore è tornato in Italia per debuttare nel mondo del cinema nel ruolo di Rospo per il film La Cina è vicina di Marco Bellocchio. La prima parte da co-protagonista arriva ben ventanni dopo grazie a Pupi Avati che lo ingaggia per Regalo di Natale e La rivincita di Natale. La carriera di Alessandro Haber lo ha visto interpretare personaggi comici e drammatici, tra cui il chirurgo in Fantozzi e il vedovo Paolo nel bellissimo film Amici miei – Atto IIº, capitolo in cui il prof. Sassaroli si prende gioco di lui fingendo di essere stato per molto tempo l’amante della sua compagna, Adelina.



