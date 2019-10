Alessandro Haber/ Monologo sulle donne e mamme che “farà discutere” (Maledetti Amici Miei)

Alessandro Haber: “farò un monologo che farà discutere…”

Alessandro Haber ha mantenuto la sua promessa e per questo molti telespettatori sono pronti a giurare che lo scontro con Carlo Verdone sia stato in parte organizzato. In occasione del debutto di Maledetti Amici Miei, l’attore infatti ha sottolineato ai Lunatici di Radio 2 che nella puntata di stasera affronterà un monologo destinato a far discutere. Ha accennato al fatto che il soliloquio riguarderà le mamme: in questo caso, quanto accaduto con Verdone potrebbe essere davvero frutto dell’improvvisazione di Haber e collegato alla natura dello stesso spettacolo, dove i protagonisti si raccontano senza freni e soprattutto peli sulla lingua. Oppure è da ricondurre al precedente monologo dell’artista, dove viene preso di mira dagli amici e costretto a creare scene ad virtuale figlia Celeste, a cui deve trasmettere i suoi valori? Non va dimenticato di contro che ad Alessandro ha ammesso di aver fatto un po’ fatica ad entrare in contatto con la realtà dello spettacolo, soprattutto con l’assenza di un personaggio da interpretare. Quella sorta di protezione che ha sempre avuto al cinema o a teatro, ha detto ai Lunatici di Radio 2, in questo caso viene a mancare e lo lascia alle prese con parecchie novità. Non è detto che succederà nella puntata di oggi, ma Alessandro Haber ha già anticipato che potremo ammirarlo persino mentre canta.

Alessandro Haber la lite con Carlo Verdone: finzione o realtà?

Alessandro Haber non poteva che finire al centro del gossip durante la prima puntata di Maledetti Amici Miei. L’attore è riuscito a mantenere la calma fino a che ha accolto in studio Carlo Verdone. Nessuno dei fan si sarebbe mai potuto immaginare che di lì a poco sarebbe scoppiato il putiferio, soprattutto perché fino ad un certo punto i due si sono scambiati dei convenevoli che facevano pensare ad un rapporto pacifico. Ed invece non è andata così, visto che Gaber ha sbottato dopo aver realizzato che Verdone ha reclutato tutti gli amici presenti nei suoi film, Margherita Buy compresa, ed ha preferito invece non lavorare mai con lui. “Sei una merd#. Te lo dico con affetto e stima, ma hai lavorato con tutti: con Rocco, con la Buy, con piccoli e grandi attori, con cani e porci e con me un ca###“, ha tuonato Haber. Lo scontro è diventato subito acceso, anche se lo sfogo ha divertito il regista romano. “Ma tu sei attore di teatro, hai l’impostazione teatrale“, ha replicato alla fine Verdone. Motivo che ha spinto Alessandro, nel frattempo allontanato dagli altri per scongiurare la rissa, ad esplodere ancora una volta: “Ho fatto centinaia di film, ho vinto un Donatello e quattro Nastri d’Argento! Visto che mi hai detto, quando ci siamo incontrati, prima o poi ti prendo, ti prendo, aspetti che io muoia?“.

