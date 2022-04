Alessandro Iannoni “bullizza” Carmen Di Pietro/ “Che sei un parmigiano che ti gratti?”

Alessandro Iannoni sfotte Carmen Di Pietro, la battuta diventata virale sui social

Alessandro Iannoni ha conquistato i consensi dei naufraghi. Dopo le discussioni turbolente avvenute nelle scorse settimane, i naufraghi si sono ricreduti sul suo conto. Clemente Russo ha infatti detto che Alessandro si sta dando molto da fare e che ha spirito di gruppo. Eppure nelle scorse ore all’Isola dei Famosi è scoppiato un litigio tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Carmen ha rimproverato il figlio di non svegliarsi presto la mattina: “Ti devi svegliare presto altrimenti con il caldo ti stanchi”. Alessandro però le spiega che in quel momento era andato ad aiutare Jeremias a prendere le noci di cocco. Lory Del Santo infatti è intervenuta in difesa di Alessandro sostenendo che il ragazzo è molto volenteroso e mettendo a tacere Carmen Di Pietro.

Alessandro ha conquistato anche il pubblico con la sua ironia. I siparietti con la madre Carmen Di Pietro sono diventati virali sui social. L’ultimo ha visto protagonista la madre. Carmen ha rivelato a Lory Del Santo di soffrire soprattutto la sera di prurito. Alessandro è intervenuto e ha detto: “Che sei un parmigiano che ti gratti?”. Una battuta che ha fatto il giro del web strappando le risate al pubblico dell’Isola dei Famosi che sono rimasti conquistati da questa coppia che è sempre più vicina ad aggudicarsi la vittoria stando ai pronostici.

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen di Pietro, è la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi, riuscendo a conquistare il pubblico ma anche gli opinionisti presenti in studio. Grazie alla sua forte personalità e alla sua simpatia, emersa sin dalle prime battute in diretta, ha cercato di mostrarsi come individualità separata dalla madre, la nota showgirl. Alessandro e Carmen hanno già superato diversi televoti dimostrandosi molto amati dal pubblico e dai fan, vincendo su diverse coppie. Il giovane ha fatto impazzire anche Clarissa Selassiè, chissà se avverrà un incontro in Honduras dopo le dichiarazioni della ragazza in diretta. Alessandro è stato protagonista anche della sfida dei baci, andata in onda in prima serata, in cui doveva indovinare con gli occhi bendati quale donna lo stava baciando. Il giovane è riuscito a dare ben due risposte esatte, garantendo come premio a sua madre Carmen un piatto di polpette.

L’intraprendenza di Alessandro si nota quotidianamente nell’isola, quando decide di staccarsi dalle sottane di Carmen e di agire in totale autonomia. Il ragazzo inoltre è stato accusato di aiutare poco il gruppo, soprattutto in occasione della ricostruzione della capanna. Il maltempo durante queste settimane ha infatti percosso l’Isola causando numerosi danni, per questo motivo i naufraghi hanno dovuto lavorare sodo per ripristinare alcuni spazi. Alessandro deve trovare il suo spazio all’interno del gruppo, ma riuscire anche a familiarizzare con le necessità pur essendo molto giovane e inesperto. Il ragazzo dopo l’Isola dei Famosi avrà sicuramente la strada spianata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua personalità, che riesce ad emergere nonostante il forte carattere di sua madre. Per entrambi l’avventura nell’Isola è una sfida anche contro se stessi, ma rimanere l’obiettivo di voler raggiungere la finale. I due riusciranno ad ottenere il favore dei compagni e del pubblico? Lo scopriremo solo seguendo le puntate in diretta in prima serate e rimanendo sempre aggiornati ogni giorno sulle novità e su ciò che accade nell’isola.











