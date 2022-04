Alessandro Iannoni/ Caos sull’Isola per una gentilezza nei riguardi di Licia Nunez

Alessandro Iannoni ha scatenato il caos per una carineria che ha compiuto nei riguardi di Licia Nunez a L’Isola dei Famosi. L’attrice ha chiesto al ragazzo e a Estefania di farle vincere la prova leader, la coppia ha accolto la richiesta della naufraga, ma al momento di distribuire del cibo da lei vinto, ha fatto fuori Estefania e Roger che in quel momento rappresentavano un unico concorrente. Alessandro si è molto dispiaciuto di questo comportamento e ha detto che se poteva tornare indietro avrebbe gareggiato liberamente senza fare favoritismi. La fame in questi giorni si fa sentire, la madre ha superato anche una prova d’italiano per fargli mangiare qualcosa, alla fine è riuscita a guadagnare due polpette.

Alessandro Iannoni è simpatico, il pubblico sente la nostalgia dei siparietti divertenti con la madre, però da quando non gareggiano in coppia, sta vivendo a pieno la sua avventura a L’Isola dei Famosi, senza perdere d’occhio la madre. Negli ultimi giorni si è imbarazzato da un comportamento di Carmen: l’ha vista simpaticamente flirtare con Marco Senise. Al ragazzo non è piaciuto molto, visto che la madre ogni volta che esce con una ragazza lo bersaglia di telefonate, però non riesce nemmeno a rimproverarla, anche se non condivide spesso i suoi atteggiamenti.

Alessandro Iannoni, la genuinità ha conquistato tutti

Gli appassionati de L’Isola dei Famosi già danno vincente Alessandro Iannoni, anche se ancora è troppo presto per dirlo. La sua purezza e genuinità conquistano. Venerdì in puntata ha avuto un crollo emotivo, gli manca molto sua sorella Carmelina e ha voluto mandarle un saluto tra le lacrime. Il suo gesto ha intenerito un po’ tutti, anche gli opinionisti in studio. Il ragazzo è provato come tutti i naufraghi per la mancanza di cibo, ma sta dimostrando di avere forza e coraggio e il pubblico lo sta premiando. Nell’eventualità in cui dovesse finire al televoto non avrebbe problemi a superarlo, ma Alessandro piace anche ai naufraghi, è diventato la mascotte del gruppo. Si spera che andando avanti esca fuori la sua vera personalità, ancora ombreggiata dalla presenza della madre. Si candida nel ruolo di possibile vincitore dell’isola dei famosi 2022

