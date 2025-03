Alessandro Iannoni è il primo figlio di Carmen Di Pietro, fratello maggiore di Carmelina. Il ragazzo è diventato un volto noto dello spettacolo quando ha preso parte proprio con lei a L’Isola dei Famosi. Una coppia scoppiettante che ha fatto ridere e non poco: Carmen Di Pietro, infatti, si è mostrata molto gelosa del figlio e per questa ragione la sua gelosia è diventata un po’ il leitmotiv del reality show. Come spiegato infatti proprio da Alessandro, la mamma Carmen è molto apprensiva. Il figlio, inoltre, l’ha definita “un po’ matta e non la puoi cambiare”.

I siparietti de L’Isola dei Famosi sono rimasti nel cuore di tutto e ha fatto sì che tutti conoscessero il loro splendido rapporto molto giocoso. Come spiegato sempre da Alessandro Iannoni a “Oggi”, la mamma è riuscita persino a farlo lasciare con una ragazza, Beatrice. Spesso Carmen Di Pietro è un po’ invadente con i suoi figli e nei confronti di Alessandro prova una gelosia, simpatica ma in alcuni casi invalidante. Per fortuna il suo primogenito è molto generoso e comprensivo e non perde mai occasione per smorzare la sua pressione, facendola sentire amata e compresa, nonostante il suo carattere frizzantino.

Alessandro Iannoni, chi è il figlio di Carmen Di Pietro: la laurea a 22 anni

Durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni si è fatto vedere come un ragazzo educato, particolarmente serio e soprattutto molto legato alla mamma ma anche alla sorellina Carmelina, che spesso si è collegata con loro durante il reality show. Alessandro ha lasciato L’Isola dei Famosi per motivi di studio: ha deciso infatti di abbandonare l’Honduras per continuare a studiare e dare gli esami in Economics and Business. A soli 22 anni, Alessandro si è laureato alla Luiss di Roma, dando una soddisfazione enorme alla mamma che ama profondamente sia lui che la sorellina Carmelina.