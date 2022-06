Alessandro Iannoni deluso dall’esclusione in studio all’Isola/ “Vorrei esserci ma il regolamento…”

Alessandro Iannoni assente in studio all’Isola dei Famosi 2022: la reazione

Dopo Guendalina Tavassi, anche Alessandro Iannoni ha deciso di chiarire il motivo della sua assenza nello studio dell’Isola dei Famosi 2022. Chi infatti si aspettava di vederli scendere la famosa scalinata dello studio di Canale 5 e scambiare due parole con Ilary Blasi prima di accomodarsi – come accaduto a tutti i concorrenti finora eliminati e tornati in Italia – è rimasto deluso perché per loro non è stato così.

L’assenza di Guendalina e Alessandro, così come quella di Blind, che probabilmente si replicherà anche nelle prossime dirette dell’Isola dei Famosi 2022, è dovuta al fatto che i tre non hanno accettato e, dunque, firmato il prolungamento del programma fino al 27 giugno. Per questo motivo non possono presenziare in studio tra gli altri ex concorrenti, cosa che amareggia Iannoni, come da lui confermato nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi.

Alessandro Iannoni: “Mi piacerebbe essere in studio all’Isola”

Dopo aver parlato del rapporto con mamma Carmen Di Pietro e di quello con Maria Laura De Vitis, Alessandro Iannoni è stato messo di fronte al quesito sulla sua assenza nello studio dell’Isola dei Famosi. “Bella domanda”, ha subito replicato, quasi imbarazzato, il figlio della Di Pietro.

Quindi ha spiegato il perché della sua assenza in studio, ammettendo la speranza di poterci presto essere: “Vedermi in studio? Magari! A me farebbe molto piacere, soltanto che per adesso, per regolamento, non avendo prolungato il contratto, purtroppo non posso fare parte dello studio. Però a me farebbe davvero molto piacere, sia per dare sostegno a mamma che per guardare lo studio che non ho mai visto”.

