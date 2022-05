Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi 2022/ Sua sorella Carmelina ha il Covid e…

Alessandro Iannoni è uno dei concorrenti più amati da tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. La sua decisione di abbandonare il reality di Canale 5 ha fatto molto intristire tutto il pubblico dello show che sperava di vederlo fino alla finale. Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi per tornare in Italia e preparare gli esami universitari.

Carmen Di Pietro in questi giorni ha manifestato tutta la sua tristezza per l’abbandono di suo figlio anche se ha ammesso di essere felice per la sua voglia di proseguire gli studi universitari: “Da una parte sono felice e dall’altra sono triste perchè Alessandro è andato via”.

Alessandro Iannoni, piccoli problemi tornato dall’Honduras

Sulla decisione di Alessandro Iannoni è intervenuto anche suo padre Giuseppe, che durante un’intervista a Fanpage ha commentato: “Era un’ occasione di crescita in più. Ogni estate lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere” anche se ha voluto precisare: “Alessandro non è un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo, da padre, mi rende felice”.

Tornato dall’Honduras Alessandro Iannoni non ha ancora abbracciato sua sorella Carmelina che, purtroppo, ha contratto il Covid-19 e si trova in isolamento. Tuttavia, il ragazzo ha avuto modo di recuperare tutti i pasti persi mangiando pane e Nutella così come gli altri concorrenti che hanno partecipato al reality e che nei giorni scorsi hanno cercato di recuperare da tutte le fatiche dell’Isola dei Famosi 2022, come Blind che dopo aver abbandonato il reality ha costretto la sua fidanzata a mangiare del riso lontano da lui .

