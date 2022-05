Alessandro Iannoni, due di picche a Maria Laura all’Isola/ Carmen esulta!

Maria Laura De Vitis becca il due di picche di Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi 2022

Maria Laura De Vitis, una volta arrivata all’Isola dei Famosi 2022, ha subito manifestato un interesse nei confronti di un naufrago in particolare: Alessandro Iannoni. Il che ha scatenato il malumore di Carmen Di Pietro, non proprio felice che il figlio venisse avvicinato dalla ragazza e che magari tra i due nascesse un amore. Un pericolo che, tuttavia, è stato proprio Alessandro ad allontanare, dicendo a Maria Laura di non provare altro per lei che amicizia.

In questi giorni Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni hanno avuto occasione di stare da soli e conoscersi meglio. È proprio durante una delle tre notti in cui hanno dormito da soli che la De Vitis ha chiesto al ragazzo cosa provasse per lei: “Potrebbe capitare oppure no? Potrei piacerti?” Lui, però, ha annientato ogni sua speranza, dichiarando: “Adesso, te lo dico col cuore in mano, non mi è scattata quella cosa. Un pensiero te lo fai di una ragazza, così… dentro di te emotivamente, se ti scatta qualcosa in più, quello step successivo… per adesso no!” Inutile dire che la reazione di Carmen alla notizia è stata di grandissima gioia.

