Alessandro Iannoni è la rivelazione dell’Isola dei Famosi/ Un’ex gieffina vuole…

Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni sono una coppia molto amata dal pubblico a casa, in quanto si sono rivelati molto affiatati e carini, anche se tra di loro sono sorti dei problemi evidenziati anche dal pubblico in studio. Alessandro spesso viene messo in ombra dall’esuberanza di Carmen, che cerca sempre di prevalere e avere la meglio sul gruppo. Carmen rischia così di danneggiare la partecipazione di sua figlio all’Isola dei Famosi, poiché protagonista di molte discussione e litigi con gli altri naufraghi. Alessandro a causa del comportamento della madre è infatti finito in nomination, pur avendo vinto contro altre coppie grazie alle preferenze del pubblico a casa. Ilary infatti ha proposto in diretta alla coppia di dividersi per vivere l’avventura in Honduras in maniera più rilassata individualmente. Questa situazione a lungo andare infatti potrebbe in realtà penalizzare il percorso di entrambi all’interno del reality. Il ragazzo ha aiutato più volte sua madre, come nella settimana in cui ha deciso di rimanere legato a lei per poter farle mangiare le lasagne o durante la prova dei baci.

Alessandro Iannoni è la vera rivelazione del programma, con il suo spirito e la sua simpatia ha conquistato non solo il pubblico a casa, ma anche gli altri naufraghi. Mentre i naufraghi hanno invece manifestato molte antipatie nel confronti di Carmen, accusata di essere egoista e di non collaborare con le faccende quotidiane insieme agli altri. Ma nonostante questi conflitti emersi, Alessandro sembra comunque aver ottenuto un giudizio positivo da parte del pubblico a casa, come dimostrano anche i risultati dei televoto. Spesso Alessandro riesce a mettersi in mostra, anche davanti alle telecamere con la sua simpatia, come se stesse in realtà gareggiando da solo, questo è stato sottolineato anche da Nicolas che ha commentato il suo comportamento. Alessandro Iannoni è molto geloso della madre. La critica spesso e non disdegna commenti sarcastici. Questa è la prima esperienza in tv per Alessandro, che sta dimostrando di avere la strada spianata per il futuro.

Alessandro Iannoni sta conquistando letteralmente tutti. Anche l’ex gieffina Clarissa Selassiè si sarebbe invaghita del figlio di Carmen Di Pietro. Ospite a Isola Party, Clarissa ha mostrato il suo interesse nei confronti di Alessandro. La principessa, intervistata da Ignazio Moser e Valentina Barbieri ad Isola Party, ha rivelato di essere fan dei naufraghi e provare interesse per Alessandro. L’ex gieffina ha rivelato: “Sarò strana, ma a me come concorrenti piacciono molto Carmen e suo figlio, mi piacciono tantissimo. Poi io adoro Carmen, mi guardavo i video dove recitava le poesie e mi fa morire dal ridere. Poi certo, mi piace anche il figlio, è molto simpatico e carino”.

Ignazio Moser ha poi stuzzicato Clarissa Selassiè dicendo che appena Alessandro sarebbe tornato in Italia avrebbe organizzato un incontro tra i due. “Ho già detto che faccio il tifo per lui e gli mando un grosso bacio. Oddio, sono arrossita, sei tremendo, ci sono cascata. Mi sono dichiarata”. Alessandro Iannoni piace per la sua simpatia e per la sua irriverenza. I siparietti con Carmen Di Pietro sono diventati virali sui social. C’è chi pensa che Alessandro possa essere un concorrente perfetto per vivere da solo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Chissà che Signorini non ci faccia un pensierino.











