Alessandro Iannoni e Maria Laura è amore?/ Il crollo, il bacio e la polemica

Alessandro Iannoni ha un crollo: “Sento la mancanza…”

Alessandro Iannoni ha un momento di sconforto. Il figlio di Carmen Di Pietro avverte la distanza dagli affetti e all’Isola dei Famosi scoppia a piangere. Il giovane viene confortato subito da Maria Laura De Vitis con cui nelle scorse ore c’è stato un avvicinamento. Maria Laura ha visto Alessandro malinconico e gli ha chiesto: “C’è qualcosa che non va?”. Alessandro a quel punto non è riuscito a trattenere le lacrime e in una clip ha spiegato: “Ho avuto un piccolo sfogo emotivo dovuto sia alla nostalgia di casa. Sento la mancanza di mio padre e di mia sorella”. Maria Laura però ha detto ad Alessandro che anche se lui non li vede loro hanno la possibilità di seguirlo in televisione: “Anche se tu non li vedi sono sicura che loro ti guardano e che non staccano mai gli occhi da te”. Maria Laura rassicura Alessandro dicendogli che non è solo: “Hai dimostrato di essere un ragazzo fortissimo e ci sta che tu possa avere dei momenti di sconforto”.

Alessandro Iannoni ha apprezzato l’atteggiamento di Maria Laura: “E’ stata davvero molto dolce e mi ha dato un grosso aiuto con le sue parole”. Maria Laura abbraccia Alessandro dicendogli che il suo abbraccio è quello che gli darebbero il padre e la sorella se fossero presenti sull’Isola. Sono in molti però a non credere all’atteggiamento di Maria Laura. Mercedesz è convinta infatti che la ragazza stia seguendo un copione. Carmen Di Pietro ha però consigliato a Maria Laura di lasciare da solo Alessandro quando ha questi momenti: “Ha bisogno dei suoi spazi”.

Alessandro Iannoni è uno dei protagonisti della puntata di lunedì 9 maggio a causa dell’interesse che la new entry, Maria Laura De Vitis, ha manifestato nei suoi confronti. Ilary Blasi manda in onda una clip in cui vengono mostrati i primi giorni di permanenza sull’isola dell’ ex pupa: lei e Alessandro passano molto tempo insieme e si stanno conoscendo sotto gli occhi vigili e attendi di Carmen Di Pietro, assolutamente contraria alla conoscenza tra i due. Fin dall’arrivo di Maria Laura, Carmen ha palesato il suo dissenso verso l’atteggiamento provocatorio e interessato della ragazza per suo figlio. Anche se tale reazione di Carmen non stupisce – la showgirl si è dimostrata fin da subito una madre molto assillante e possessiva -, la naufraga osteggia la conoscenza tra i due. Maria Laura tenta di compiacere in tutti i modi Carmen, nonostante resti ferma sulle sue intenzioni: Alessandro le piace e vuole conoscerlo, come farebbe fuori dall’isola.

Tornati in studio, Ilary Blasi chiede al ragazzo se gli piaccia davvero Maria Laura e lui risponde che, tra le tre Conquistadoras, è la concorrente che gli piace di più poiché la sente più vicina a lui. Lo Spirito dell’Isola decide di mettere ulteriore benzina sul fuoco e mette madre e figlio uno scontro l’altro. Dovranno infatti scontrarsi in una prova di resistenza: se vincerà Carmen, Alessandro dovrà consumare un pasto con lei, se invece trionferà lui potrà scegliere un concorrente con cui cenare. Inaspettatamente a vincere la prova è Alessandro che, dopo un’iniziale perplessità, opta per Maria Laura. Carmen è piuttosto seccata e invita la ragazza a rifiutare. In tutta risposta, l’ex pupa invita anche la futura suocera a cenare con loro. Nella puntata di lunedì è necessario decidere il destino delle tre Conquistadoras: una delle naufraghe deve abbandonare l’isola ed è il gruppo a mandare al televoto due ragazze. Alessandro chiaramente salva Maria Laura e anche la madre dà il suo voto all’ex pupa, mettendo da parte la sua forte gelosia. Alla fine a scontrarsi al televoto flash sono Maria Laura e Fabrizia, ma è quest’ultima a lasciare la Palapa e raggiungere gli altri naufraghi a Playa Sgamada. Maria Laura e Alessandro possono quindi continuare a conoscersi. Durante la nomination, Alessandro manda al televoto Lory Del Santo e non riceve nessun voto. Può quindi proseguire la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.











