Alessandro Iannoni, ennesima stoccata alla mamma Carmen Di Pietro/ “Oggi compio gli anni e…”

Alessandro Iannoni compie gli anni: cosa succede dopo L’Isola dei famosi 2022

Per molti telespettatori può dirsi uno dei finalisti mancati de L’isola dei famosi 2022 e quando ormai mancano pochi giorni alla finale del reality honduregno, attesa per il 27 giugno 2022 su Canale 5, Alessandro Iannoni rompe il silenzio social dopo il ritiro dall’Honduras. Il figlio di Carmen Di Pietro, – che insieme alla madre vip ha preso parte al gioco condotto da Ilary Blasi dopo aver scelto, di sua spontanea volontà, di ritirarsi da L’isola dei famosi 2022 in seguito alla notizia del prolungamento del reality esteso dalla produzione Mediaset al 27 giugno 2022 – condivide in queste ore via Instagram stories la notizia che oggi, 23 giugno 2022, ricorre il giorno del suo compleanno.

Così come rende noto tra il serio e il faceto nel nuovo messaggio social, Alessandro Iannoni compie 21 anni. Parlando al popolo del web, l’ex naufrago non lesina qualche frecciatina alla madre, la quale si è in più occasioni mostrata eccessivamente possessiva verso il giovane nel corso del gioco honduregno, tanto da preoccuparsi rispetto ad alla possibile nascita di un flirt nella conoscenza che lui ha avviato con le giovani colleghe naufraghe in Honduras.

Il messaggio sibillino di Alessandro Iannoni indirizzato alla madre Carmen Di Pietro

“Oggi per me è un giorno molto speciale, è il giorno del mio compleanno e faccio 21 anni, sono contentissimo…”, esordisce il ritirato da L’isola dei famosi nel messaggio post-reality condiviso in rete, il giorno del suo compleanno. Le parole social del 21enne sembrano però assumere via via i toni di una frecciatina destinata alla madre: “Sono diventato maggiorenne anche per gli americani!”. Insomma, Alessandro si direbbe un po’ stufo delle eccessive attenzioni ricevute da parte della madre vip, che intanto concorre per la vittoria del montepremi del reality honduregno, in quanto decretatasi finalista a L’isola dei famosi 2022.

