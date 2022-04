Alessandro Iannoni/ “Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile”

Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi 2022 si è distaccato dalla mamma Carmen Di Pietro. Il figlio della showgirl, arrivato nel reality show di Canale 5 in quanto “figlio di”, dopo la divisione delle coppie ha deciso di viversi questa esperienza lontano dalla madre. Un comportamento che non è stato particolarmente gradito dalla madre che l’ha più volte ripreso. Tra i due, infatti, nel corso degli ultimi giorni ci sono stati diversi scontri e battibecchi con Alessandro che ha confessato: “essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”.

Carmen di Pietro, infatti, non è contenta di come il figlio Alessandro stia vivendo questa esperienza sull’isola e non l’ha nascosto: “i percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”. Non solo, è convinta di una cosa: “qualcuno gli sta facendo il lavaggio del cervello, come a dire che “Adesso comando io”.

Alessandro Iannoni lontano dalla mamma Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi

Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono sempre più lontani a L’Isola dei Famosi 2022. La showgirl è convinta che qualcuno lo stia plagiando dicendogli di allontanarsi da lei. “Qualcuno gliel’avrà fatto male il lavaggio del cervello, gli avrà detto “farai brutta figura per chi ti vede, fai la figura del bamboccione” ha detto la Di Pietro parlando alle telecamere. Proprio Edoardo Tavassi poco dopo l’ha stuzzicata dicendole: “ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. Affermazioni che hanno stupito non poco la Di Pietro che ha reagito dicendo: “in che senso? Oddio, ma qui sull’Isola è stato con una donna? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?”.

Intanto sull’isola, Alessandro durante l’ultima puntata ha ricevuto anche la bellissima sorpresa della sorella Carmelita che in un video messaggio gli ha detto: “ciao Ale, quando ti sei commosso l’altra puntata mi sono messa a piangere pure io. Mi manchi tantissimo, è stranissimo stare in casa senza di te, non averti più intorno e non chiamarti tutte le volte che mi va. Mi mancano persino le nostre litigate quando mi spieghi matematica. Sei sempre stato un pensiero per me, infatti quando ti ho chiesto dei consigli sai sempre darmi la risposta giusta e non so come fai – per questo sei speciale – riesci a capire sempre quando sono triste e felice. Non te lo dico mai perché sono vergognosa, ma ti voglio bene”.











