Alessandro Iannoni: “Fidanzate? Mamma è gelosa di me”/ “Ha paura di non vedermi più”

Alessandro Iannoni, il retroscena su mamma Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni è stato il protagonista di una lunga intervista a Casa Chi, durante la quale ha ampiamente parlato del rapporto con sua mamma Carmen Di Pietro. Il connubio madre-figlio, d’altronde, è stato spesso al centro di discussione durante la loro avventura all’Isola dei Famosi 2022, soprattutto quando si è parlato di una possibile fidanzata per Alessandro. Un tasto, questo, molto dolente per mamma Carmen, che si è fortemente opposta ad ogni flirt potesse nascere sull’Isola per suo figlio. Ma perché tutta questa ostilità?

Nel corso della chiacchierata con i giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alessandro ha rivelato di aver finalmente compreso il perché del comportamento di suo madre in fatto di donne, parlando di una paura di fondo della donna che dà dunque adito ad una forte gelosia nei suoi riguardi.

Alessandro Iannoni: “Mamma è gelosa di me, teme di non vedermi più”

“Mamma è gelosa di me, – ha ammesso Alessandro Iannoni nel corso dell’intervista; spiegando inoltre che – lei non ha assolutamente fiducia nelle ragazze che mi si presentano, però lo fa perché, secondo me, lei ha paura che io prima o poi me ne vado di casa e non mi vede più.” Alessandro continua dunque la sua analisi, dichiarando che per Carmen “Lei deve essere la donna della mia vita, lei però non capisce che lo sarà comunque la donna della mia vita, perciò fammi divertire!”, è l’appello che lancia alla fine.

Al momento nel cuore di Alessandro non c’è alcuna ragazza, tuttavia ammette che, a 20 anni, vorrebbe iniziare a dedicarsi anche all’amore e a divertirsi. Cosa ne penserà mamma Carmen di queste sue dichiarazioni?

