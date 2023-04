Alessandro Iannoni, figlio Carmen Di Pietro/ “E’ un po’ matta ed apprensiva”

Alessandro Iannoni e il rapporto con la mamma Carmen di Pietro

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi dopo l’esperienza televisiva dello scorso anno ha deciso a tornare alla sua vita di sempre tralasciando, almeno per il momento, le luci del mondo dello spettacolo. Il figlio della spumeggiante Carmen Di Pietro poco dopo la sua prima esperienza televisiva nel reality show di Canale 5 aveva parlato del rapporto con la mamma dalle pagine di Oggi. “E’ un po’ matta ma non la cambi. Ed è parecchio apprensiva, non lo fa apposta. Lei esige che io e mia sorella Carmelina ci si alzi entro le sei anche sabato e domenica se no diventa una iena. Ci spalanca le finestre, anche in inverno, ci strappa le coperte e strilla: ‘Qui non voglio bamboccioni’” le parole di Alessandro.

Se la sorella Carmelina si ribella alla mamma, lui no: “io ci sono abituato, non le patisco. Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perché è convinta che sia la migliore, la più utile per noi. Mi fido di lei, so che lo fa in buona fede”. Non solo, l’ex naufrago parlando sempre della mamma ha raccontato: “il pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile. Cucino sempre io perché mamma è un disastro. Fa bollire la pasta e ci versa sopra la passata di pomodoro dalla bottiglia. Sul cellulare ci siamo ribellati. Lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo. Le pulizie della casa, invece, le facciamo insieme perché se io le alzo tappeti e mobili, pulisce più velocemente. Per fortuna non devo più accompagnarla a fare la spesa”.

Alessandro Iannoni ha una fidanzata?

Non solo pignola e precisa, Carmen di Pietro è anche gelosissima del figlio Alessandro Iannoni. Del resto la showgirl non lo aveva nascosto durante l’esperienza de L’Isola dei Famosi dove ha partecipato in coppia proprio con il figlio.

“Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando ero con Bea, mi diceva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma’. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato” – ha raccontato Alessandro che oggi è single.

