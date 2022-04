Alessandro Iannoni, figlio Carmen di Pietro/ ‘Re delle gaffe’ e possibile vincitore?

Alessandro Iannoni sta vivendo una nuova Isola dei Famosi da quando si è separato da sua madre Carmen di Pietro. Benché la coppia madre-figlio avesse regalato parecchi siparietti divertenti al pubblico, era chiaro che per Alessandro il legame con mamma Carmen era diventato eccessivamente rigido e restrittivo. Nel senso che la showgirl, incurante dei suoi modi burberi e un po’ invadenti, impediva al figlio di viversi quest’esperienza all’Isola dei Famosi appieno.

Eppure da quando i due concorrenti sono stati separati, il nome di Alessandro Iannoni è cresciuto molto in termini di considerazione ed è persino accreditato come possibile vincitore da una buona fetta di telespettatori. E’ ancora molto presto, naturalmente. Ma è innegabile che Alessandro stia diventando sempre più protagonista in queste ultime settimane sull’Isola.

Nella scorsa puntata, a suo malgrado, era finito al centro del gossip per una gaffe – in realtà un po’ forzata da alcuni siti – sul suo orientamento sessuale. “Sono dell’altra sponda”, aveva detto Alessandro durante il collegamento in diretta con Ilary Blasi. Ma il riferimento era chiaro, considerando che in quel momento si stava parlando di derby calcistico con Blind. “Io e lui abbiamo legato un po’ di più e sono contento di averlo fatto. Purtroppo lui è del Milan, io sono dell’altra sponda, però va bene uguale”, aveva spiegato il figlio di Carmen. Per poi precisare meglio il concetto, una volta capito della possibile gaffe: “Dell’altra sponda…di Milano”.

