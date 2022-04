Alessandro Iannoni, gaffe all’Isola dei Famosi “Sono dell’altra sponda”/ “Di Milano…”

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, è stato protagonista di una clamorosa gaffe nel corso delle nomination della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022, andata in onda lunedì 18 aprile. Per qualche secondo il ragazzo ha inconsapevolmente fatto credere alla conduttrice Ilary Blasi, agli opinionisti e al pubblico di essere omosessuale. Un coming out a sorpresa? In realtà no, si è trattato infatti soltanto di un disguido.

Prima di esprimere il proprio voto Alessandro Iannoni ha voluto fare una lunga premessa su un tema che era stato trattato poco prima anche dall’inviato Alvin insieme ad alcuni altri concorrenti, ovvero quello della fede calcistica. Il figlio di Carmen Di Pietro, in tal senso, ha ammesso di avere qualche attrito con Blind proprio per il fatto che quest’ultimo è tifoso del Milan. “Io sono dell’altra sponda”, ha affermato ad un tratto”. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Poi ha precisato: “Dell’altra sponda di Milano. Tifo Inter”.

Alessandro Iannoni, gaffe all’Isola dei Famosi “Sono dell’altra sponda”. Ma non è come sembra

La gaffe di Alessandro Iannoni al momento delle nomination nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 18 aprile, non è passata inosservata in studio: quel “sono dell’altra sponda” all’inizio è sembrato a tutti un palese coming out. In realtà, non era nulla di tutto ciò. Il figlio di Carmen Di Pietro, infatti, si riferiva alla sua fede calcistica ed in particolare al suo essere tifoso dell’Inter. È così che dopo qualche attimo di imbarazzo la questione è stata chiarita, tanto che il ragazzo ha ricevuto i complimenti di Nicola Savino, anche lui nerazzurro.

Dopo questo episodio bizzarro, è stato tempo di fare realmente la nomination, che poco ha a che vedere con il preambolo relativo a Blind. A ricevere il voto di Alessandro Iannoni è stata infatti Ilona Staller. “Ho legato più con Licia in una settimana che con lei in un mese”, ha spiegato.











