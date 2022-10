Alessandro Iannoni ha una fidanzata dopo L’isola?/ “Per sfortuna di mamma Carmen..”

Fidanzata Alessandro Iannoni: le sue ex e il rapporto con la madre Carmen Di Pietro

Reduce dal ritiro da L’isola dei famosi 2022, a cui ha preso parte in coppia con la mamma vip iperprotettiva Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni torna a raccontarsi a Verissimo, per una nuova intervista: che lui abbia trovato la fidanzata? Nel gioco della sopravvivenza made in Honduras, il figlio d’arte Alessandro Iannoni ha fatto parlare di sé per via dell’onnipotenza di mamma Carmen Di Pietro nella sua vita, con la showgirl che appariva sempre pronta a ficcare il naso negli affari di cuore del giovane figlio dal curriculum d’oro di un nerd superstar, in quanto studente iscritto a Economia e Business presso l’università Luiss di Roma. Nel cuore dell’ospite in studio a Verissimo, che di recente ha compiuto la maggiore età, potrebbe esserci una fidanzata, di cui Alessandro Iannoni potrebbe pubblicamente rivelare l’identità. Questo, anche se considerato il rovescio della medaglia, l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 potrebbe peró essere rimasto single così come si dichiarava nel mezzo del reality made in Honduras, anche per via di mamma Carmen Di Pietro.

Carmelina Iannoni, sorella Alessandro e figlia Carmen DI Pietro/ Il racconto choc

In una recente intervista concessa a Casa Chi, web format condotto da Rosalinda Cannavò, Alessandro Iannoni dichiarava di aver avuto in passato una fidanzata di nome Beatrice, che sarà fuggita via da lui proprio a causa dell’invadenza della madre riscontrata nelle loro vite e quindi nella loro intimità di coppia: “Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare- rivelava l’ospite di Verissimo, per poi proseguire il racconto dell’amaro retroscena-. Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva “dai, non fare il bambino cattivo con mamma”. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato”. Delle parole da cui trapela il forte sentimento che teneva vincolato Alessandro Iannoni alla sua fidanzata e un certo rammarico di lui per aver perso la giovane.

Alessandro Iannoni/ "Mamma Carmen Di Pietro? È un po' matta ma non la cambio"

Alessandro Iannoni nuova fidanzata dopo L’isola dei famosi 2022?

In un’altra intervista concessa ad Oggi, però, Alessandro Iannoni, ha palesato di essere vicino a qualche nuova ragazza, motivo per cui a Verissimo potrebbe rivelare la nuova fiamma: “Per sfortuna di mamma qualche riscontro di ragazze che mi scrivono c’è, ma non ho risposto a nessuna. Mamma stai tranquilla, però prima o poi a qualcuna risponderò, ho 20 anni! Ho un mese di tempo!”.

Carmen Di Pietro: la paura in auto e la 'pazienza' del figlio Alessandro/ La confessione ai fan

