Alessandro Iannoni ha una fidanzata fuori dall’Isola dei Famosi 2022? Questa è una delle domande che continuano a muoversi nella testa di tutti quelli che seguono il programma. Il comportamento del ragazzo nei confronti di Estefania, soprattutto, sembrano proporre per il no anche se le voci che vengono di fuori dicono tutto il contrario. Di certo il figlio di Carmen Di Pietro fino a questo momento non si è sbottonato più di tanto, rimanendo in silenzio sulla sua vita privata e concentrandosi più che altro sul gioco. Va sempre ricordato poi che Alessandro è un neofita del mondo dello spettacolo e forse proprio per questo ha paura di aprirsi molto sulla sua vita personale.

Carmen Di Pietro/ Giucas Casella l'asfalta "Hai tempo per mangiare le tagliatelle, ora divorati l'Isola"

Intanto sul web possiamo trovare alcune informazioni, anche se sono davvero poche, su una ragazza che si chiama Ginevra e che dovrebbe essere la fidanzata del ragazzo. Sicuramente però se ci fosse questa ragazza alcuni atteggiamenti di “semi-intimità” tra il suo fidanzato e la bella Estefania potrebbero creare non poco fastidio. All’interno del programma intanto Alessandro si muove in maniera umile e decide di non aprirsi troppo, la mamma non ha poi parlato di lui se non per descrivere agli altri il loro carattere anche dopo una serie di discussioni che li hanno visti protagonisti.

Alessandro Iannoni è la rivelazione dell'Isola dei Famosi/ Un'ex gieffina vuole…

Alessandro Iannoni, alti e bassi a L’Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni non è ancora riuscito a L’Isola dei Famosi 2022 a imprimere un segno evidente del suo percorso, dimostrandosi ancora poco partecipativo nel corso delle puntate e delle settimane. Emergere in un contesto come questo non è storia semplice, a prescindere dalle doti caratteriali e comportamentali del singolo concorrente. Avere una determinata propensione all’impegno non implica necessariamente esposizione e collaborazione. Il giovane è entrato in gara accompagnato dalla madre Carmen Di Pietro, forse troppo ingombrante dal punto di vista della notorietà. Iannoni sembra infatti quasi in ombra rispetto alla madre e alle sue scelte, trovandosi spesso trascinato nelle discussioni che genera proprio la Di Pietro.

Carmen Di Pietro per la fame a L'Isola dei Famosi, pronta a lasciare?/ Il difficile passato della showgirl

Nel corso della settima puntata del programma, andata in onda lunedì 11 aprile, il suo ruolo è stato infatti molto marginale. Sono stati rari i momenti dove è riuscito a dare il proprio contributo o semplicemente il proprio pensiero, scegliendo di comportarsi principalmente da osservatore che da concorrente attivo. Nel momento della nomination il ragazzo ha scelto di fare il nome di fare il nome di Nicolas allineandosi con il pensiero della mandare. Dopo queste prime sette puntate non è ancora possibile segnalare un giudizio chiaro e netto nei confronti di Alessandro, troppo in ombra rispetto alla sua compagna di viaggio e poco abituato alle dinamiche televisive. In ogni caso ha comunque messo in evidenza grandi doti dal punto di vista della determinazione e collaborazione. Nelle prossime puntate molti sperano che riesca a trovare la via per emergere al fine di non dover abbandonare troppo presto la competizione.

Video, la prova del bacio













© RIPRODUZIONE RISERVATA