Alessandro Iannoni, Isola dei Famosi 2022/ Ribellione alla madre Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, prosegue la sua prima avventura televisiva a L’Isola dei Famosi 2022. Il giovane ragazzo non ha alcuna intenzione di seguire i consigli della madre preoccupata dopo l’arrivo delle nuove naufraghe in Honduras. In particolare negli ultimi giorni la naufraga è stata ripresa, ancora una volta, dai compagni di avventura per il suo comportamento iperprotettivo verso il ragazzo.

“Ti stai grattando in continuazione. Mettiti un pantalone lungo ma anche una maglia a maniche lunghe” ha detto la showgirl facendo divertire Edoardo Tavassi che è intervenuto in difesa del giovane Alessandro. “Mettiti la sciarpa anche e i guanti di lana” dice il fratello di Guendalina, ma Alessandro non ha alcuna intenzione di ascoltare la madre anzi proprio il Tavassi sottolinea: “questo è il periodo in cui la ribellione ha inizio”. Che dire la ribellione di Alessandro è solo all’inizio.

Alessandro Iannoni, è lui la rivelazione de L’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni é stata la vera rivelazione dell‘Isola dei Famosi amato dal pubblico a casa ma anche dagli opinionisti. Una volta diviso dalla coppia con sua madre Carmen ha cercato in tutti i modi di vivere la sua avventura. La madre chiaramente ha cercato in tutti i modi di controllare e proteggere il ragazzo, causando spesso imbarazzo e malumori nel gruppo. L’ingresso di tre nuove concorrenti è stato molto apprezzato da Alessandro, ma non altrettanto da Carmen, che si è lanciata in scenate di gelosia per suo figlio. Lui ha cercato di ribellarsi dimostrando di desiderare la sua indipendenza, ma Carmen disperata lo opprime e cerca di controllarlo in tutti i modi non accettando il suo comportamento. Queste tensioni familiari si sono riversate su tutto il gruppo, che vive ormai in una tensione costante. Anche Ilary Blasi dallo studio si è schierata a favore di Alessandro, spiegando che sono dei momenti normali per i ragazzi che desiderano essere più indipendenti. Carmen in questo modo allontana sempre di più Alessandro, esasperato ormai dagli atteggiamenti della madre.

L’ultima prova all’Isola dei Famosi

Nell’ultima prova Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi con Edoardo Tavassi è rimasto vittima di un incidente con l’elastico, i due puniti sono stati costretti a rimanere legati, ma qualcosa è andato storto. Ma la catena si spezza e rischia di colpire le parti basse di Alessandro, provocando le risate fragorose del pubblico in studio. Il ragazzo ha cercato di stringere amicizia con tutti ed è molto simpatico, per questo motivo ha conquistato il pubblico a casa. I social dicono che abbia molta probabilità di arrivare alla fine poiché molto amato dai fan dell’Isola. Ma in questo momento il gossip si è concentrato su una possibile love story con Mercedesz Henger figlia di Eva, che ritornerà sull’Isola. La ragazza nel video di presentazione ha affermato di avere un debole per qualcuno sull’Isola e potrebbe essere Alessandro, anche de Eva lo esclude. I due infatti hanno una grande differenza d’età e dunque il flirt non potrebbe funzionare. Carmen ha paura che qualche naufraga le possa rubare il suo cucciolo, ma già l’arrivo di Fabrizia Santarelli ha causato scompiglio in famiglia. Vedremo nei prossimi giorni se Alessandro riuscirà finalmente a trovare il suo spazio, lontano da Carmen.











