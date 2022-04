Alessandro Iannoni, lontano da Carmen Di Pietro rinasce/ Possibile vincitore dell’Isola dei Famosi?

Alessandro Iannoni è disperato: “Neanche mi guarda…”

Alessandro Iannoni prova a raggiungere il confine con Playa Cucaracha per vedere la madre Carmen Di Pietro. Il figlio appare preoccupato per la madre e si chiede cosa stia facendo. Alessandro la osserva mentre Carmen si sistema i capelli e esclama: “Neanche mi guarda”. Alessandro torna indietro e Edoardo subito gli chiede: “Hai salutato tua madre?”. Jeremias però fa notare che Alessandro non potrebbe guardare la madre ma Tavassi interviene: “Può anche fargli dei cenni di saluto”. Jeremias replica: “Quello non è interagire?”. Edoardo Tavassi spiega a Jeremias: “Non si può parlare”. Edoardo fa notare ad Alessandro: “Tua madre non riesce a guardarti senza farti una richiesta”. Alessandro però è dubbioso: “Non so se è per quello o perché ha paura di non mangiare per il fuoco”. Edoardo Tavassi con ironia sentenzia: “Ogni volta che le tolgono da mangiare si mette a piangere”.

Il rapporto tra Alessandro e Carmen Di Pietro solletica sempre più la curiosità del web. In queste ore anche Carmen è apparsa preoccupata per il figlio. La donna teme che Alessandro possa diventare bersaglio degli altri naufraghi anche se Vaporidis l’ha rassicurata. Carmen ha fatto notare di essere stata accusata per non aver fatto mangiare per ben due volte il figlio. Alessandro però sembra tenere testa agli altri naufraghi nonostante sia il più giovane sull’Isola dei Famosi. Il giovane riesce a scansare critiche e polemiche e in molti scommettono che possa trionfare in questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni perde la sfida con Carmen Di Pietro che…

Nella diretta di giovedì 14 aprile, Alessandro Iannoni deve sfidare la madre nella prova Appesi a un filo. Chi vincerà potrà mangiare un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico. Carmen e Alessandro non sono più una coppia e appartengono a due diverse tribù: Alessandro è nella tribù dei Tiburon con Jeremias, Laura, Licia, Ilona, Estefania e Roger. Carmen invece è nella tribù Cucaracha con Guendalina, Edoardo, Nik, Nicolas e Marco Senise. Dato che Carmen è molto provata dalla lontananza da Alessandro, Guendalina e Marco hanno pensato di farle uno scherzo, facendole credere che tra il figlio e Licia ci sia del tenere. Nonostante tra i due sia la showgirl quella più in crisi, anche Alessandro ha manifestato, inaspettatamente, di avere nostalgia della madre.

Ilary Blasi manda in onda un video riassuntivo della situazione e si mostra come, i giorni precedenti, al suono della campana che permette ai Tiburon e ai Cucaracha di ricongiungersi per poco tempo, Carmen abbia subito interrogato Alessandro e Licia sulla situazione. In particolar modo se l’è presa con Licia, che le ha confermato di prendersi cura di suo figlio. Nella diretta di giovedì mamma e figlio si sfidano e, con grande sorpresa di tutti, Carmen ha la meglio su Alessandro che deve rinunciare al piatto di pasta al pomodoro. La showgirl è dispiaciuta per il figlio, ma non vede l’ora di mangiare. Nel corso delle nomination, Alessandro, come Ilona, Blind e Laura dà il suo voto a Jeremias poiché lo vede provato e stanco della situazione. Tali votazioni fanno nascere il sospetto in studio che Jeremias abbia chiesto ai compagni di votarlo. Alessandro non riceve nessuna nomination e continua la sua avventura in Honduras.











