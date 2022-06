Alessandro Iannoni: “Maria Laura? Mi piaceva più di tutte all’Isola”/ “Mi aveva colpito ma…”

Alessandro Iannoni confessa il debole per Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni è stato il protagonista di una lunga intervista a Casa Chi, durante la quale ha affrontato vari temi riguardanti la sua avventura all’Isola dei Famosi ma anche i rapporti nati in Honduras. Uno tra questi è quello con Maria Laura De Vitis, con la quale inizialmente sembrava potesse nascere un flirt. Se mamma Carmen Di Pietro è apparsa sin da subito restia ad un legame tra i due che andasse oltre l’amicizia, Alessandro invece ha rivelato che proprio l’ex pupa è stata la ragazza che più gli piaceva sull’Isola.

Eppure in poco tempo sono sorti dubbi che l’hanno portato a riflettere e di cui ha parlato anche nel corso dell’intervista. “Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli erano entrate con un obiettivo e io avevo il dubbio all’inizio che magari l’interesse verso di me, un ragazzo di 20 anni, dopo due giorni che sei entrata in un reality, era un po’ eccessivo.” ha infatti spiegato Alessandro.

Alessandro Iannoni: “Maria Laura De Vitis la più simile a me all’Isola”

Dubbi a parte, Alessandro Iannoni non ha negato che un interesse per Maria Laura, effettivamente, c’era, almeno all’inizio. “Però devo dire che è una bella e brava ragazza, è quella che mi è piaciuta di più, non fisicamente però. – ha chiarito infatti il figlio di Carmen Di Pietro, spiegando che – Lei mi aveva colpito e scelsi lei inizialmente perché mi aveva colpito caratterialmente ed era quella un po’ più simile a me.”

Chi ha seguito l’Isola dei Famosi sa, però, che alla fine Alessandro ha dato un due di picche a Maria Laura, dicendole di voler essere solo suo amico, almeno lì in Honduras. Che possa cambiare qualcosa quando anche lei tornerà in Italia?

