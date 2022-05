Alessandro Iannoni piange all’Isola dei Famosi: Maria Laura lo consola/ Carmen sbotta

Alessandro Iannoni crolla all’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, ha avuto un cedimento emotivo all’Isola dei Famosi 2022. A distanza di due mesi, Alessandro sente sempre più la mancanza del padre e della sorella e, nelle scorse ore, non è riuscito a trattenere le lacrime. Al suo fianco, in quel particolare momento, c’era Maria Laura De Vitis che, sin dal suo arrivo in Honduras, ha legato proprio con Alessandro scatenando la reazione di Carmen che non gradisce l’avvicinamento dell’ex pupa al figlio.

“Ho avuto un crollo emotivo dovuto alla nostalgia di mio padre e di mia sorella“, ha ammesso Alessandro. “Tu non vedi loro, ma loro ti guardano sempre. Secondo me non si staccano un minuto dal televisore. Non sei solo. Hai dimostrato di essere un ragazzo fortissimo e ci sta avere un momento di sconforto”, ha detto Maria Laura provando a consolarlo.

Carmen Di Pietro, la reazione di fronte al legame tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni

Tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni sta nascendo un legame che, però, Carmen Di Pietro non vede positivamente. Carmen, infatti, non ha nascosto, sin dal primo giorno, di non fidarsi di Maria Laura che ha fatto infuriare la Di Pietro consolando Alessandro in un momento di sconforto. Secondo Carmen, infatti, Maria Laura avrebbe dovuto lasciarlo solo e tranquillo esattamente come ha fatto lei.

La Di Pietro, così, nel daytime del 12 maggio, ha attaccato Maria Laura la quale si sarebbe approfittata del momento di debolezza emotiva del figlio Alessandro. Cosa accadrà ora? Carmen chiederà alla De Vitis si stare lontana da Alessandro? Durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi si scoprirà qualcosa in più.

