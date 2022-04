Alessandro Iannoni ‘salvagente’ della madre Carmen Di Pietro/ È lui la vera sorpresa dell’Isola dei Famosi

Tra i personaggi più osservati di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2022 occupa un posto di rilievo Alessandro Iannoni; il giovane sta gareggiando in coppia con la madre, ovvero la nota attrice e showgirl Carmen Di Pietro. Ogni edizione del programma è sempre caratterizzata da personalità di ogni tipo, con personaggi che riescono ad emergere contro ogni aspettativa e altri che invece difficilmente riescono a ritagliarsi il giusto spazio. La simpatia dimostrata fin dalle prime battute ha colpito sia i telespettatori che gli opinionisti in studio, mettendosi in mostra attraverso il suo rapporto controverso e simpatico con la madre.

Per ora il giudizio su Alessandro sembra piuttosto positivo; dai commenti presenti sul web appare decisamente supportato nonostante i dissapori con alcuni naufraghi e il rapporto con la madre Carmen Di Pietro. Nelle prossime puntate non mancheranno per Alessandro altri motivi di scontro con i compagni di viaggio oltre a nuove prove dove mettersi in mostra.

Alessandro Iannoni, il pubblico lo ama

Il grande apprezzamento del pubblico per Alessandro Iannoni è stato confermato anche nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2022 andata in onda giovedì 31 marzo. Alessandro e la madre sono riusciti infatti a superare l’ennesimo televoto profilandosi come una delle coppie più supportate. Nel corso della puntata c’è stato anche spazio per un acceso dibattito con Jeremias Rodriguez, unito al giudizio negativo di altri naufraghi contrari al comportamento del giovane e di Carmen. Nello specifico per l’argentino i due non fanno altro che lamentarsi senza dare un contributo consistente ai compagni di viaggi. Dura e stizzita è stata la risposta di Iannoni che ha invitato Jeremias a stare in silenzio piuttosto che dare giudizi fuori luogo.

Per molti invece Alessandro riuscirebbe a mettersi decisamente più in mostra se fosse in gara come concorrente unico piuttosto che con la madre; in particolare tale giudizio è stato espresso con forza da Nicolas Vaporidis. Il giovane si è messo in evidenza anche nella prova del bacio prevista per la serata. Nello specifico il suo compito era quello di indovinare senza poter guardare quale donna lo stesse baciando. Alla fine della sfida è riuscito a portare a casa ben due risposte esatte, garantendo così delle ottime polpette per la madre. Nel momento della nomination Alessandro ha scelto di fare il nome della coppia composta da Blind e la fidanzata. A detta sua e della madre rappresentano i concorrenti con i quali hanno legato meno. Dopo la puntata gli animi si sono placati e il giovane è riuscito a dimostrare ulteriore determinazione per imporre il suo carattere e personalità all’interno del reality.

Dopo L’Isola strada spianata? Alessandro Iannoni

E c’è intanto chi si chiede già cosa farà Alessandro Iannoni dopo L’Isola dei Famosi 2022 e se la sua strada verso il mondo dello spettacolo sarà spianata. Di certo il ragazzo ha dimostrato di essere un personaggio molto interessante col pubblico che è rimasto sorpreso. Stare vicino a un vulcano come sua madre Carmen Di Pietro faceva pensare tutti che per lui questa esperienza sarebbe stata del tutto anonima.

Invece Alessandro è venuto subito fuori con intelligenza, mostrando diversi lati di lui molto interessanti. Primo fra tutti, come già detto, troviamo la simpatia. La battuta sempre pronta e la sua freschezza farebbero molto bene a un mondo dello spettacolo che stenta a migliorare e anzi è servo di un’involuzione veramente pesante. Vedremo anche quello che lui vorrà fare dopo questa prima ma fortissima esperienza.

