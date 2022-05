Alessandro Iannoni/ Scoppierà l’amore con Mercedesz Henger all’Isola? La mamma Eva Henger…

Alessandro Iannoni entra al centro del gossip a L’Isola dei Famosi 2022 in merito alle possibili avance che potrebbe riservare a Mercedesz Henger. L’ex naufraga è pronta a tornare in Honduras, anzi il suo approdo sull’isola è stato ritardato da un incidente occorso a sua mamma Eva. Nel video di presentazione la biondissima ragazza ha svelato che ha già messo gli occhi su un concorrente anche se per sua madre non si tratta di certo di Alessandro considerato troppo giovane e secondo lei più adatto al ruolo di fratellino minore della figlia che di fidanzato. Al settimanale Nuovo la Henger ha spiegato: “Credo non abbia delle chance con mia figlia, lei non è attratta da ragazzi più piccoli. Edoardo Tavassi invece potrebbe attirare la sua attenzione”. Nonostante il figlio di Carmen Di Pietro abbia dimostrato di essere piuttosto timido e bloccato siamo convinti che non saprà resistere al modo di essere esuberante della giovane Henger, una ragazza che ha già dimostrato di essere una naufraga perfetta nel contesto di questa trasmissione.

Alessandro Iannoni, il rapporto controverso con la madre Carmen Di Pietro

Il percorso di Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi 2022 ha da subito catturato il pubblico, divertito dai confronti accesi ma pur sempre affettuosi con la madre. Esploso con tutta la sua personalità in litigi senza mezzi termini, il ventenne sta dando prova di essere un concorrente valido e appassionato. Carmen Di Pietro, dal canto suo, continua a mostrarsi preoccupata per alcuni atteggiamenti di Alessandro e a fargli terra bruciata attorno, alla sola idea che gli altri possano dimostrarsi scorretti con lui o che qualche naufraga possa letteralmente rubarglielo: l’arrivo di Fabrizia Santarelli, decisamente apprezzata da Alessandro, certamente, sta già portando un grande scompiglio tra mamma e figlio. D’altra parte, il popolo del web non aspettava altro! Il litigio tra Alessandro e i coniugi Russo è stata una delle ultime occasioni che hanno fatto perdere letteralmente le staffe a Carmen Di Pietro, partita all’attacco dei due sportivi per difendere impetuosamente il figlio. Questo atteggiamento, ritenuto oppressivo ed eccessivo da parte del giovane, l’ha portato – per l’ennesima volta – a ribadire la sua esigenza di ritagliarsi maggiore libertà e autonomia all’interno del reality e, soprattutto, di potersi difendere da solo nel corso delle diatribe che governano quotidianamente l’Isola.

La lite con Clemente Russo e Laura Maddaloni

Continua l’avventura, a tratti esilarante, di Alessandro Iannoni a L’Isola dei Famosi, tra polemiche contro alcuni naufraghi, accuse di doppio giochismo e tentativi disperati di indipendenza dall’ingombrantissima mamma Carmen Di Pietro. La tredicesima puntata del reality si è aperta proprio con un dissidio tra il giovane ventenne e la coppia di sportivi, Clemente Russo e Laura Maddaloni. In discussione, la correttezza di Alessandro, accusato di non prendere una posizione netta nella divisione tra i due gruppi di isolani e di aver nominato Estefania Bernal contro ogni previsione. Nonostante, infatti, Tiburon e Cucarachas siano stati ormai sciolti e ogni concorrente sia in gara come singolo, da qualche settimana, le fazioni sono rimaste tali e completamente divise, separate da divergenze insanabili. Chiamato a scegliere da che parte stare, Alessandro Iannoni ha voltato le spalle agli ex Tiburon per unirsi in via definitiva al gruppo capeggiato da Nicolas Vaporidis.

