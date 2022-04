Alessandro Iannoni smaschera Licia Nunez sulla prova leader/ “Mi ha detto…”

Alessandro Iannoni e la prova leader di Licia Nunez all’Isola dei Famosi 2022

Licia Nunez è finita nel mirino degli altri naufraghi per la prova leader vinta nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022. In Honduras, l’attrice ha avuto una discussione con Estefania che l’ha accusata di essersi messa d’accordo con gli altri concorrenti per vincere l’importante prova. “Ci ha chiesto di farla vincere”, ha detto Estefania scatenando la rabbia di Licia Nunez che ha negato tutto. “Che lei mi abbia fatto vincere questo non mi risulta proprio, la scelta è stata sua. Io non ho mai chiesto ad Estefania di barare, io credo che lei abbia mollato perché non aveva più energia. Io ho detto esplicitamente ‘io desidero vincere’ non ho mai chiesto Estefania di mollare“, ha detto l’attrice.

La Nunez, inoltre, ha sottolineato di aver vinto la prova per meriti propri e di non aver mai chiesto favori del genere ai compagni. Nella discussione è poi intervenuto Alessandro Iannoni che ha confermato, in parte, le parole di Estefania. Pur senza chiederlo espressamente, Licia sarebbe stata favorita dai compagni.

Alessandro Iannoni: “Licia Nunez mi ha detto che la prova leader per lei era importante”

Alessandro Iannoni ha sostenuto la prova leader insieme ad Estefania e Licia Nunez. Dopo la discussione tra la modella e l’attrice, il figlio di Carmen Di Pietro ha spiegato che Licia non ha mai chiesto ad Estefania di farla vincere. Poi, però, ha aggiunto come l’attrice gli abbia confessato l’importanza della prova leader per lei.

“Eravamo tutti e tre appesi quando Licia ha detto ‘ragazzi per me è importante, fatemi vincere’. Poi lei [Estefania, ndr] ha mollato e Licia ha detto ‘Alessandro’, ma lei il nome suo [quello di Estefania, ndr] non lo ha mai fatto”. Il figlio di Carmen Di Pietro, dunque, ha lasciato vincere Licia per farle un favore?

