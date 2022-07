Alessandro Iannoni smaschera mamma Carmen Di Pietro/ La chat whatsapp con…

Alessandro Iannoni a Londra con Nicolas Vaporidis

Dopo aver vissuto l’esperienza con mamma Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022 e aver trascorso con lei i primi giorni dopo il suo rientro in Italia, Alessandro Iannoni ha deciso di concedersi un po’ di relax partendo per Londra dove sta trascorrendo qualche giorno insieme a Nicolas Vaporidis che, nella capitale inglese, ha aperto un ristorante. Nonostante sia lontano, tuttavia, Alessandro continua ad essere nei pensieri di mamma Carmen che, non solo lo chiama continuamente come ha svelato lo stesso Alessandro annunciando di non voler rispondere alle telefonate, ma manderebbe anche messaggi a Nicolas.

Preoccupata di quello che potrebbe accadere durante il soggiorno inglese del figlio Alessandro, Carmen Di Pietro ha cercato aiuto in Nicolas Vaporidis a cui ha inviato un vademecum su ciò che non dovranno fare durante la vacanza. A mostrare tutto sono stati proprio Alessandro e Nicolas.

Alessandro Iannoni e Nicolas Vaporids mostrano i messaggi di Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni e Nicolas Vaporidis si stanno divertendo insieme in quel di Londra. Con loro, tuttavia, c’è anche Carmen Di Pietro. Quest’ultima, nonostante sia in Italia, riesce a far sentire la sua presenza al figlio che, con la complicità dell’attore, ha mostrato tutte le raccomandazioni che ha inviato all’attore a cui ha affidato Alessandro per qualche giorno.

“Amico mio bello, tre cose per stasera”, comincia così il messaggio che Carmen ha inviato a Nicolas Vaporidis. “Il conto si paga; a tavola solo acqua, è consentita frizzante, naturale ecc; niente confidenze con le femmine”, ha scritto ancora Carmen. “La più bella è l’ultima”, aggiunge Nicolas Vaporidis – “Niente cocchi a cena naturalmente. Ti avverto se la situazione dovesse avere degli sviluppi…”.

