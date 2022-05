Alessandro Iannoni stregato da Fabrizia Santarelli/ “E’ tanta roba…”

Alessandro Iannoni e Edoardo Tavassi incantati da Fabrizia Santarelli, la reazione

Alessandro Iannoni si è mostrato insofferente in queste settimane. Il ragazzo è in difficoltà per il comportamento troppo protettivo della madre Carmen di Pietro che vorrebbe fargli terra bruciata attorno soprattutto per quanto riguarda le conquiste femminili. Carmen Di Pietro si mostra ostile nei confronti delle ragazze che potrebbero portarle via il figlio. E’ in arrivo infatti sull’Isola una nuova naufraga che potrebbe mettere scompiglio all’Isola dei Famosi. Fabrizia Santarelli sbarcherà questa sera in Honduras e a quanto pare a contendersela ci penseranno Edoardo e Alessandro.

Pronto dunque un nuovo arrivo a mettere scompiglio sull’Isola e a creare una sorta di sfida tra Alessandro ed Edoardo, che dopo più di un mese di permanenza nello show non hanno ancora trovato l’amore e ora per loro arriva Fabrizia, che ha già attirato le mire di entrambi i naufraghi. Un arrivo che potrebbe destabilizzare il rapporto tra Alessandro ed Edoardo. Dopo aver mandato una clip di presentazione, Ilary Blasi ha chiesto ad entrambi a bruciapelo: “Come vi sembra?”. I due sorridono e Alessandro esclama: “E’ tanta roba”. Ilary fa notare come Fabrizia sia però alla ricerca di uomo colto e intelligente. Edoardo si rivolge ad Alessandro e chiede: “Sei laureato?”. Lui esclama: “Sto ancora studiando”. Edoardo conclude: “Allora hai il diploma come me”.

L’edizione 2022 de L’isola dei famosi sta decisamente regalando grandi emozioni, tra sfide imperdibile e confronti accesi che arricchiscono l’esperienza. Tra i protagonisti di questa stagione merita di essere menzionato Alessandro Iannoni, entrato in gioco in compagnia della madre. Proprio con quest’ultima sono da segnalare i principali motivi di discussione con il ragazzo protagonista; Carmen Di Pietro si dimostra infatti spesso troppo oppressiva nei suoi confronti, giudicando negativamente alcune scelte del figlio che non gradisce le costanti interferenze della madre. Anche nell’ultima puntata i due sono stati chiamati al confronto da Ilary Blasi, proprio per un disappunto di Carmen. Quest’ultima ha infatti dichiarato di non comprendere del tutto il comportamento del figlio nell’ultimo periodo, affermando di essere preoccupata dall’atteggiamento dimostrato. Dal canto suo Alessandro non ha fatto altro che ribadire la sua volontà di avere maggiore liberà all’interno del programma al fine di viversi l’esperienza in maniera totale e soddisfacente.

Nel corso della dodicesima puntata del programma andata in onda lo scorso 29 aprile non sono da annoverare altri momenti con il giovane protagonista, se non la sfida dell’apnea dove non è riuscito ad ottenere un punteggio soddisfacente e la scelta relativa alla nomination. In quest’ultima occasione ha scelto di fare il nome di Estefania affermando di provare una certa antipatia nei suoi confronti a causa dei sui continui atteggiamenti troppo aggressivi e controproducenti per il gruppo. Dopo diverse settimane di permanenza all’interno del reality il giudizio del pubblico nei confronti di Alessandro è ancora piuttosto ambiguo. Molti sono concordi sul fatto che dovrebbe avere più spazio piuttosto che ritrovarsi spesso e volentieri condizionato dalle scelte e volontà della madre. Altrettanti però credono che la poca personalità del ragazzo non gli garantirebbe visibilità anche nel caso in cui la madre gli lasciasse davvero maggiori libertà.











