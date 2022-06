Alessandro Iannoni tronista a Uomini e Donne?/ Lui risponde: “Dopo l’Isola vorrei…”

Alessandro Iannoni: dopo l’Isola dei Famosi arriva Uomini e Donne?

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2022 e il grande successo riscosso, il pubblico si chiede se Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, abbia tra i suoi progetti per il futuro quello di intraprendere una carriera televisiva. Domanda che è stata posta al diretto interessato nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi. Ricordiamo, infatti, che Alessandro ha deciso di non prolungare il suo contratto e, dunque, di non rimanere all’Isola fino al 27 giugno, per dedicarsi ai suoi studi universitari.

Una premessa che sembra indicare il poco interesse che Alessandro ha nel proseguire nel mondo dello spettacolo. Invece non è così. Nonostante gli studi in economia siano la priorità per Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro confessa di avere una passione anche per il mondo dello spettacolo e si dice pronto a cogliere altre opportunità. E se tra queste ci fosse anche Uomini e Donne?

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne? Ecco la sua risposta

“A me il mondo dello spettacolo e della televisione è sempre piaciuto, – ha ammesso Alessandro Iannoni durante l’intervista a Casa Chi, chiarendo però che – devo dire che la mia priorità adesso è questa: l’università.” Tuttavia “questo mondo mi piace a tal punto che se posso gestire entrambe le cose parallelamente accetto tutto.” Di fronte a tale premessa, Alessandro è stato messo di fronte ad un’opportunità: e se gli fosse proposto il trono di Uomini e Donne?

D’altronde Alessandro al momento è single ed è chiaro che ha successo tra le ragazze, visto anche quello riscosso all’Isola. Un po’ imbarazzato, Iannoni ha risposto “Uomini e Donne? Non lo so…”, non negando, dunque, del tutto la possibilità. Ha infine ironizzato, dichiarando che mamma Carmen non ne sarebbe poi così felice…

